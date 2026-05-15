«Phil Foden no llegará», pero se confía en que Frank Lampard fiche a un «gran nombre» para el Coventry, mientras otro campeón del Manchester City se suma a los rumores de la Premier League

Lampard ha recuperado su prestigio como entrenador en West Midlands. Las dificultades en Chelsea y Everton quedaron atrás tras llevar al CBS Arena a ganar la Championship.

Tras asumir el Coventry en noviembre de 2024, acabó con 25 años de espera y devolvió al club a la élite tras su caída a la League Two.

Su cotización está por las nubes y se le sitúa en grandes banquillos, pero ahora solo piensa en preparar al Coventry para los retos de la Premier.

Se ha vinculado a varios jugadores de probada eficacia con los Sky Blues, y los ambiciosos propietarios están dispuestos a respaldar a su entrenador; incluso se ha sugerido que Lampard debería plantearse fichar en calidad de cedido a la superestrella inglesa Foden, quien tiene dificultades para ser titular habitual en el Manchester City.