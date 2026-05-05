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Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Phil Foden firma un nuevo contrato a largo plazo con el Manchester City con la ayuda del superagente de Erling Haaland

P. Foden
Manchester City
E. Haaland
Premier League

Phil Foden está a punto de comprometer su futuro a largo plazo con el Manchester City tras alcanzar un acuerdo de principio sobre un nuevo contrato en el Etihad Stadium. El internacional inglés ha recurrido a los servicios de la agente de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, para llevar a cabo estas negociaciones cruciales y asegurar su puesto en la plantilla durante los próximos años.

  • El futuro asegurado en el Etihad

    El centrocampista de 25 años está a punto de firmar un nuevo contrato de cuatro años que prolongará su estancia en Mánchester al menos hasta el verano de 2030. Según The Athletic, el nuevo contrato reemplazará al vigente, que acababa en 2027, e incluye una prórroga de 12 meses. Aunque quedan detalles por cerrar, ambas partes están de acuerdo en seguir juntos.

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    El factor Pimenta

    The Athletic añade que Foden contrató al famoso agente Pimenta para liderar las conversaciones con el club de la Premier League. El brasileño, quien también representa a Haaland, ha gestionado las negociaciones para reflejar la aportación del canterano en su nuevo contrato. Esta alianza muestra el deseo de Foden de tener una representación de primer nivel en sus años más productivos.

  • Un graduado de la academia condecorado

    Foden llegó al City con nueve años y ya es uno de los jugadores más laureados de la era moderna del club. Desde su debut con 17 años ha marcado 110 goles y dado 66 asistencias en 365 partidos. Su palmarés incluye seis Premier League, dos Copas de Inglaterra y una Champions League, lo que lo consagra como pieza clave para Pep Guardiola.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Con 15 participaciones en goles esta temporada, Foden ha sido clave en la lucha del City por la Premier y en su pase a la final de la FA Cup. Sin embargo, Guardiola ha reducido su protagonismo en los últimos meses, y ahora el jugador corre contra el reloj para entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.

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