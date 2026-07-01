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Phil Foden explica que fichar por el Aston Villa puede ser una «gran decisión» tras estancarse en el Manchester City
Se dice que Rogers, estrella del Villa, cuesta 130 millones de libras.
Si una de las estrellas de los «Tres Leones» dejara Villa Park, ¿buscarían un reemplazo? La venta de Rogers daría a Unai Emery y su equipo un fuerte ingreso de efectivo, pues se rumorea que su precio alcanzaría un récord de 130 millones de libras (172 millones de dólares).
Aunque debe cumplir con el PSR y el FFP, Villa tendría un buen colchón para invertir en un sustituto creativo.
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Foden no ha conseguido un puesto en la selección inglesa para el Mundial
Foden podría entrar en su punto de mira, y algunos aficionados ya lo sugieren en redes. Aunque al jugador de 26 años le costaría romper los lazos que le unen al City desde el inicio de su carrera, es imposible ignorar que últimamente se ha estancado.
Sus 10 goles en la 2025-26 no bastaron para entrar en la lista mundialista de Inglaterra. Un cambio de aires, con un nuevo reto y la titularidad, podría reavivar su chispa.
¿Tendría sentido para Foden fichar por el Aston Villa?
Al ser preguntado sobre si un traspaso al sur podría ser beneficioso para todas las partes implicadas, el exdelantero del Villa Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes canadienses ganar hasta 150 000 dólares canadienses— declaró a GOAL: «Es un gran paso si sirve para que Phil Foden vuelva a brillar.
A veces, en tu carrera, necesitas un impulso. Te dices: “Ahora voy a jugar en el primer equipo”. No creo que para Phil ser suplente sea el inicio de su etapa en el City. Así empieza un joven: gana galones, entra como suplente, convence al técnico para ser titular y, al final, se hace imprescindible.
Ahora ha tomado el camino opuesto. Ha llegado un nuevo entrenador, así que eso podría cambiar. Pero a su edad y con lo que ha logrado, si tuviera la oportunidad de ir a un gran club que le devuelva la motivación y las ganas de demostrar que la gente se equivoca, creo que Phil lo necesita.
«Mira lo que ha hecho Phil en el último año y medio: el City ha triunfado y él ha perdido su sitio en el equipo y en la selección inglesa. Necesita un cambio».
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Foden está a punto de firmar un nuevo contrato con el Manchester City pese a las dudas sobre su futuro.
Foden debe decidir: le quedan 12 meses de contrato con el Manchester City, pero ya habría acordado una prórroga hasta 2030.
Sin embargo, cualquier ampliación podría servir para mantener alto su valor de mercado, y el City —que inicia la era post-Guardiola bajo la dirección de Enzo Maresca— podría escuchar ofertas por esta joya de la cantera, que atesora seis Premier League y una Champions.