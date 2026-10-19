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Peter Schmeichel se pronuncia sobre el futuro de Michael Carrick en el Manchester United tras una racha sin victorias
La cúpula mantiene su confianza en Carrick
Schmeichel asegura que Carrick no corre peligro inmediato de perder su puesto como entrenador del Manchester United. Los directivos de Old Trafford siguen convencidos de que el excentrocampista es la apuesta del club a largo plazo.
Carrick asumió el cargo de forma permanente en verano, después de intervenir para estabilizar la situación tras la tumultuosa marcha de Ruben Amorim. Llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League y logró la clasificación para la Champions League la temporada pasada.
Sin embargo, el optimismo previo a la nueva campaña se ha desvanecido rápidamente tras dos difíciles primeros meses. La polémica fuera del campo ha aumentado la tensión, incluido el contundente ataque público de Lisandro Martinez contra la directiva tras una derrota ante el Atlético de Madrid.
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Schmeichel pide paciencia en plena crisis
El United ocupa la 13.ª posición en la tabla tras empatar 1-1 con su rival, el Leeds United. Con ese resultado, acumula seis partidos sin ganar en todas las competiciones.
Pese al reciente bajón de forma, Schmeichel insiste en que la directiva del club mantendrá la paciencia mientras Carrick atraviesa este difícil periodo. El exportero de Dinamarca cree que el respaldo interno sigue siendo firme entre bastidores.
«Si eres el entrenador del Manchester United, siempre estás bajo presión», declaró Schmeichel a Viaplay. «¿Corre peligro inmediato de ser despedido? No lo creo en absoluto».
La reconstrucción a largo plazo requiere más tiempo
Carrick asumió el cargo con una única experiencia previa como entrenador de un primer equipo, en el Middlesbrough. Schmeichel señaló que la directiva comprende plenamente la magnitud de la reconstrucción necesaria para devolver al club a lo más alto.
«Creo que la directiva del club confía mucho en Michael Carrick. Creo que tienen mucha paciencia y entienden que es un proceso de reconstrucción que lleva tiempo», explicó Schmeichel.
«Se puede estar de acuerdo o no con la forma en que han abordado la reconstrucción, pero llevará mucho, mucho tiempo llevar al Manchester United adonde quiere estar.
«Creen que él es el futuro, le darán ese tiempo y esos mercados de fichajes, y entonces veremos. Quizá, después de uno o dos mercados más, podamos hablar de que está bajo presión, más allá de la presión habitual que soporta un entrenador del Manchester United».
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¿Qué le espera al United?
Carrick tratará de mejorar el rendimiento del United en su próximo partido, en el que visitará al Como el miércoles en la Champions League. Después, el Manchester United volverá a jugar en la Premier League con un partido en casa ante el Bournemouth.
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