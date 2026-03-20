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Peter Crouch: Cómo Arne Slot puede convertirse en uno de los mejores entrenadores de la historia del Liverpool antes de que termine la temporada
A Slot le queda un largo camino por recorrer
Crouch reconoce que, aunque el camino ha sido accidentado, aún hay tiempo para ganarse a los escépticos. Tras llevar al Liverpool al título de la Premier League en su temporada de debut el año pasado, Slot ha tenido dificultades esta temporada; los Reds ocupan actualmente el quinto puesto en la clasificación y luchan por asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. En declaraciones a Paddy Power, señaló: «Aún queda mucho por delante en la temporada. No ha sido una gran temporada y algunas de las decisiones, además del estilo de juego, han molestado a la afición en ocasiones».
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El camino hacia el estatus de leyenda
A pesar de las frustraciones actuales, Crouch señala que un gran título europeo podría elevar de inmediato el prestigio de Slot en la historia del club. El Liverpool acaba de asegurarse una contundente victoria por 4-1 en el global de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, lo que le abre las puertas a un enfrentamiento de peso en cuartos de final contra el vigente campeón, el París Saint-Germain. Mientras los Reds buscan su séptima corona europea —y la primera desde 2019—, Crouch explicó: «Queda un largo camino por recorrer en la temporada y las cosas pueden cambiar. Si ganan la Liga de Campeones tras haber ganado la Premier League, Arne Slot se convertirá en uno de los mejores entrenadores del Liverpool de todos los tiempos. Es curioso lo rápido que cambian las cosas».
Dar la razón a los críticos
Al abordar las preocupaciones tácticas planteadas por antiguos jugadores, Crouch admitió que el rendimiento del equipo no ha estado a la altura del nivel habitual del Liverpool. En declaraciones a Sky Sports, Jamie Carragher argumentó que «nada funciona» y que el Liverpool ha perdido su característica «presión», cuestionando si el problema radica en el entrenador o en el perfil de los jugadores. Carragher señaló que, a pesar de haber ganado la liga la temporada pasada, los Reds ya no son una unidad cohesionada, sino un «equipo de individuos». Coincidiendo con esta valoración, Crouch afirmó: «Estoy de acuerdo con Carragher en que ha habido momentos en los que el rendimiento ha sido pobre y algunas de las decisiones han sido cuestionables en ocasiones».
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Adaptarse a una identidad tras la marcha de Klopp
Por último, Crouch se refirió a la dificultad que tienen los aficionados para adaptarse a una nueva filosofía tras años de un estilo de juego muy concreto e intenso, aunque se muestra optimista respecto al resultado final. Concluyó diciendo: «Los resultados no han sido muy buenos y el estilo de juego es diferente para los aficionados acostumbrados al Liverpool de Jürgen Klopp. Pero aún hay posibilidades de que sea una gran temporada».
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