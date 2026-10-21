Los activistas sostienen que los personajes disfrazados que ya existen, como Pete the Eagle, son suficientes para entretener al público sin exponer a los animales salvajes al bullicio de los días de partido. En su carta subrayaron que «las águilas, que rehúyen el contacto, merecen algo mejor que el entorno estresante y atronador de un estadio», y advirtieron de que «las luces intensas, los ruidos fuertes y las multitudes alborotadas pueden hacer que las aves se asusten, se desorienten y entren en pánico».

Al criticar el uso del ave como entretenimiento los días de partido, la doctora Carys Bennett, de PETA, afirmó: «Las águilas calvas son veneradas como símbolos de libertad, pero Phoenix está siendo utilizado poco más que como un accesorio para entretener a los aficionados al fútbol.

»El Crystal Palace ya tiene una mascota encarnada por una persona para animar a sus seguidores, así que no hay motivo para llevar a un animal salvaje a un estadio ruidoso y abarrotado. PETA insta al club a dejar que Phoenix extienda las alas y a retirarlo definitivamente de sus funciones los días de partido».