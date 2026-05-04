Sin embargo, el árbitro también influyó en la sanción del entrenador Vincent Kompany en el espectacular partido de ida. Pinheiro le mostró al belga, durante la victoria sobre el PSV, una de las tres fatídicas tarjetas amarillas que finalmente le costaron el partido de ida. Tras el 4-5 en París, el equipo de Kompany necesita otra victoria para llegar a la final.

El otro duelo de vuelta, Arsenal-Atlético (1-1 en la ida), estará dirigido por el berlinés Daniel Siebert, con un equipo arbitral totalmente alemán, incluido el videoasistente Bastian Dankert.