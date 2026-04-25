«Hemos crecido mucho y creo que ahora estamos listas para esta segunda oportunidad», declaró la centrocampista a la cadena ZDF antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, que se disputará el sábado a las 18:15 h por ZDF y Disney+.
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Pese a la dura derrota en la fase de liga, Linda Dahlmann, del FC Bayern de Múnich, se muestra optimista de cara al duelo con el Barça en la Liga de Campeones
En su debut liguero en octubre, el Bayern cayó 1-7 en Barcelona. Dolorosa pero instructiva, esa fue su única derrota oficial esta temporada. «Las victorias no bastan para crecer; son las derrotas las que nos obligan a buscar soluciones», afirmó Dallmann.
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Dahlmann, satisfecho con la goleada: «Porque sabemos cómo puede acabar esto»
«Estoy muy contenta de que ya haya pasado, porque sabemos cómo puede acabar si no estamos ahí», dijo la jugadora de 31 años. «Ahora hay que evitar que eso ocurra».
Y más aún en el partido en casa ante más de 26 000 aficionados en el Allianz Arena, como subrayó Dallmann: «Necesitamos a todo el mundo el sábado, eso nos puede dar una fuerza enorme». El partido de vuelta entre las campeonas de liga alemanas y españolas se disputará el 3 de mayo en el Camp Nou.