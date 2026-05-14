Pese a que los Reds han quedado por debajo de las expectativas esta temporada y, a falta de dos jornadas para el final de la Premier League, aún no tienen asegurada la clasificación para la Liga de Campeones, todo indica que el holandés se quedará en el equipo.
Traducido por
Pese a haber perdido la confianza de la afición, unas declaraciones sugieren un cambio sorpresivo en el banquillo del Liverpool FC
En una rueda de prensa, Slot afirmó con rotundidad que se mantiene en el cargo. «Tengo todas las razones para suponer que seguiré siendo el entrenador del Liverpool la próxima temporada», declaró el técnico de 47 años, pocos días antes del decisivo partido en casa contra el Aston Villa, el viernes. Las especulaciones sobre un posible despido quedan, por ahora, apartadas.
Además, anunció que intervendrá en el mercado de fichajes pese a los casi 500 millones invertidos hace menos de un año: «Los planes para la próxima temporada están definidos y participo en las conversaciones con los nuevos jugadores». Una victoria ante el Aston Villa, que suma los mismos puntos, le daría al Liverpool el pase a la Champions. Actualmente cuarto, el equipo cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el sexto, el AFC Bournemouth.
- (C)Getty Images
Los aficionados del Liverpool abuchearon a Slot recientemente
La temporada ha tenido altibajos y siguen los rumores sobre la posible salida del entrenador campeón. Xabi Alonso, técnico que ya interesaba al LFC antes de la llegada de Slot, está sin equipo tras dejar el Real Madrid a finales de año. Por entonces ya se hablaba de la marcha de Slot.
El fin de semana pasado, Slot se ganó de nuevo el enfado de la afición al retirar al favorito del público, Rio Ngumoha, y sustituirlo por Alexander Isak, lo que provocó abucheos. Algunos ya sugieren que Slot ha perdido el crédito de la afición. Contra los Blues, el Liverpool batió un récord negativo.
El tanto de Enzo Fernández de falta elevó a 18 los goles encajados a balón parado, marca nunca vista en la Premier League. Así, el LFC lidera este negativo ranking.
Arne Slot: estadísticas como entrenador del Liverpool FC
Juegos 111 victorias 66 Empates 17 derrotas Derrotas 28 Puntos por partido 1,94