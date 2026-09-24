AFP
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Pesadilla por lesión para Kai Havertz y Brian Brobbey durante el choque de la Liga de Naciones entre Alemania y Países Bajos
Los debuts de Klopp y Xavi, lastrados por las lesiones
El partido del Grupo 2 de la Liga A de la Nations League había generado una gran expectación, ya que suponía el primer partido de Jurgen Klopp al frente de Alemania y el debut de Xavi Hernandez como seleccionador de Países Bajos.
Sin embargo, el esperado duelo táctico entre ambos se vio alterado de inmediato por problemas físicos. Según Sky Sport Germany, Jamal Musiala notó un problema en el muslo durante el calentamiento, lo que provocó un cambio de última hora con la entrada de Nadiem Amiri. La situación empeoró cuando el delantero del Arsenal Kai Havertz, que ha marcado dos goles en cinco apariciones en la Premier League esta temporada, sufrió un problema muscular. Las informaciones detallaban: "¡Se acabó para Kai Havertz! ¡Le están poniendo un vendaje y se marcha!" Fue sustituido por Younes Ebnoutalib, que debutaba con la selección absoluta.
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Brobbey se suma a las bajas de la primera parte
Países Bajos también sufrió hoy un duro revés cuando el delantero del Sunderland Brian Brobbey cayó al suelo agarrándose el isquiotibial. El Sunderland ha dependido en gran medida del atacante, que ha marcado tres goles en la Premier League con el equipo, pero su noche terminó antes de tiempo. La imagen de Brobbey necesitando atención médica inmediata será motivo de enorme preocupación para Xavi y el cuerpo técnico neerlandés, lo que se suma a una primera parte sorprendentemente accidentada.
Nmecha golpea en medio del enfado neerlandés
En medio del caos por la necesidad de que Brobbey recibiera atención sobre el terreno de juego, Alemania optó por seguir jugando y lo aprovechó de inmediato para abrir el marcador en el minuto 32. Joshua Kimmich envió un pase diagonal a la banda derecha, lo que permitió a Treu poner un centro raso al área. Karim Adeyemi falló la primera ocasión en el primer palo, pero Lukas Nmecha apareció a la perfección para empujar el primer gol, asegurando que Alemania se fuera al descanso con una ventaja de 1-0. La controvertida decisión de seguir jugando dejó a Virgil van Dijk absolutamente indignado y provocó pequeños encontronazos entre los jugadores antes de que se reanudara el partido.
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¿Qué será lo próximo para las estrellas lesionadas?
Los servicios médicos del Arsenal y del Sunderland esperarán con inquietud las evaluaciones físicas definitivas de Havertz y Brobbey en los próximos días. Mientras tanto, Klopp y Xavi deberán reorganizar sus mermadas plantillas para mantener sus planes tácticos en la segunda mitad. Países Bajos buscará desesperadamente el empate para evitar hoy una decepcionante derrota en el debut de su nuevo seleccionador.
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