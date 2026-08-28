La contundente derrota resultó ser la gota que colmó el vaso para Tekke, que dimitió de forma sensacionalista de su cargo durante una entrevista televisiva posterior al partido. El técnico, de 48 años, asumió toda la responsabilidad por la dura eliminación europea, poniendo un final abrupto y emotivo a su etapa de 18 meses.

«Estoy dimitiendo de un cargo muy honorable», anunció Tekke en directo. «La derrota de hoy es inaceptable. Las desgracias y la mala suerte son aceptables, pero esto no puedo aceptarlo. No puedo dormir con esta sensación. Que todo el mundo me perdone. Hicimos todo lo posible».

El técnico saliente señaló la expulsión de la segunda parte como el detonante de su derrumbe, antes de insistir en que debía hacerse responsable. «Tuvimos una noche muy triste. Por supuesto, la razón soy yo y mi equipo», añadió. «Fue una noche triste tanto para nuestro país como para nuestro club.

«Hasta la tarjeta roja, parecía un partido que iba a ir bien. Como resultado, no pudimos clasificarnos para la Europa League. Durante 18 meses, día y noche, mi equipo y yo hemos estado pensando en cómo podemos hacerlo mejor.

«El equipo estará mucho, mucho mejor, eso seguro. No voy a extenderme más. Nadie lo sabe. Desde este momento, dimito de mi cargo después de 18 meses. Creo que tengo derecho a castigarme de esta manera».



