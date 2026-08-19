Con 15 años, Diomande voló solo a Florida para unirse a la DME Academy. Pese a no hablar inglés, se adaptó rápidamente y llevó al AS Frenzi, su filial semiprofesional, al título de la UPSL en 2023, aunque el equipo local de la MLS, Orlando City, dejó pasar de forma infame la oportunidad de ficharle.

«Creo que se les escapó», reveló el exentrenador Todd Eason a FourFourTwo. «Le dije a algunos representantes de Orlando City: “Oye, tengo a un chico que viene y que parece bastante especial, y me encantaría que bajara a entrenarse con el equipo B”. Pero no hacían más que dar largas y dar largas.

«Me decepcionó mucho que Orlando City no recorriera 45 minutos para verle o, al menos, meterles en la concentración. Sí creo que los equipos de la MLS probablemente han dejado escapar bastante talento nacional que ha ido apareciendo, pero cada equipo es un poco diferente, así que no se puede hablar realmente de todos ellos. Orlando City fue el que de verdad me decepcionó: no fuisteis capaces de hacer un esfuerzo para ver jugar a este chico y ahora habéis perdido vuestra oportunidad».