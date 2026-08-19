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¡Pesadilla para la MLS! Cómo Orlando City y los ojeadores estadounidenses dejaron escapar a Yan Diomande mientras el extremo se convierte en la nueva estrella de 125 millones de euros del Real Madrid
El Real Madrid cierra el fichaje récord de Diomande
El Real Madrid ha ganado la carrera para fichar a Diomande, resistiendo la intensa competencia del Paris Saint-Germain y del Liverpool. El jugador de 19 años llega al Santiago Bernabéu por 125 millones de euros, más otros 15 millones de euros en posibles variables. El internacional marfileño ha firmado un contrato de larga duración hasta el verano de 2033. Se trata de un ascenso asombroso para un jugador que, hace solo dos años, era un adolescente anónimo que luchaba por encontrar un equipo dispuesto a apostar por su indudable potencial.
- Getty Images
Se le escapó a Estados Unidos
Con 15 años, Diomande voló solo a Florida para unirse a la DME Academy. Pese a no hablar inglés, se adaptó rápidamente y llevó al AS Frenzi, su filial semiprofesional, al título de la UPSL en 2023, aunque el equipo local de la MLS, Orlando City, dejó pasar de forma infame la oportunidad de ficharle.
«Creo que se les escapó», reveló el exentrenador Todd Eason a FourFourTwo. «Le dije a algunos representantes de Orlando City: “Oye, tengo a un chico que viene y que parece bastante especial, y me encantaría que bajara a entrenarse con el equipo B”. Pero no hacían más que dar largas y dar largas.
«Me decepcionó mucho que Orlando City no recorriera 45 minutos para verle o, al menos, meterles en la concentración. Sí creo que los equipos de la MLS probablemente han dejado escapar bastante talento nacional que ha ido apareciendo, pero cada equipo es un poco diferente, así que no se puede hablar realmente de todos ellos. Orlando City fue el que de verdad me decepcionó: no fuisteis capaces de hacer un esfuerzo para ver jugar a este chico y ahora habéis perdido vuestra oportunidad».
Un ascenso meteórico en el fútbol europeo
Tras recibir rechazos de Orlando City, Chelsea y Rangers, Diomande regresó a Abiyán después de que expirara su visado de estudiante. Su gran oportunidad como profesional llegó por fin cuando el Leganés lo fichó a finales de 2024.
Apenas diez apariciones como profesional después, el RB Leipzig se hizo con sus servicios por unos 20 millones de euros, según las informaciones. Diomande irrumpió de inmediato en la Bundesliga, ganó el premio al Mejor Novato de la Temporada y llevó al Leipzig a terminar en tercera posición.
También trasladó su rendimiento con el club al escenario internacional, brillando con Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones y ayudando a su país a alcanzar un histórico partido de eliminatorias del Mundial.
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Una nueva era en el Bernabéu
Diomande pondrá ahora a prueba su nivel en la máxima élite del fútbol europeo. Está llamado a formar un devastador cuarteto ofensivo junto a Kylian Mbappe, Jude Bellingham y Vinicius Jr, mientras el Real Madrid persigue nuevos éxitos en la Champions League.
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