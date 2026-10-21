AFP
Traducido por
Pesadilla para el PSG: la lesión de Khvicha Kvaratskhelia hace temer una rotura del ligamento cruzado anterior tras el duelo ante el Barcelona
Agonía en el Parque de los Príncipes
El PSG se prepara para recibir noticias devastadoras después de que Kvaratskhelia sufriera una grave lesión de rodilla en la Champions League. El extremo georgiano cayó al suelo entre gestos de dolor durante la emocionante victoria del martes ante el Barcelona.
El incidente se produjo poco antes de la hora de juego, cuando Kvaratskhelia retrocedía para disputar el balón con el lateral Xavi Espart. Su rodilla derecha pareció quedarse trabada de forma extraña en el césped durante el duelo defensivo, lo que le dejó retorciéndose de dolor.
Los servicios médicos entraron de inmediato en el terreno de juego para atender al delantero, visiblemente afectado. Sin poder apoyar el pie derecho, necesitó mucha ayuda para avanzar lentamente, cojeando, por el túnel hacia el vestuario.
- AFP
A la espera del diagnóstico médico
El ambiente en la capital francesa pasó rápidamente de la celebración a una profunda preocupación tras el pitido final. El departamento médico del club evitó sacar conclusiones precipitadas y esperó a que bajara la inflamación antes de realizar pruebas exhaustivas.
MadeInFootinforma de que, por el momento, era «difícil hacer un pronóstico» sobre la gravedad exacta de la lesión. Sin embargo, los primeros indicios entre bastidores eran completamente pesimistas.
Por su parte, según L'Equipe, las pruebas exhaustivas han despertado una preocupación real en el entorno del jugador ante la posibilidad de que el atacante haya sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior. Si se confirman esas sospechas, el georgiano podría perderse lo que resta de temporada.
Un golpe devastador para Enrique
Perder a Kvaratskhelia supondría un revés enorme para los planes tácticos de Luis Enrique. El dinámico extremo fue fundamental en la Champions League la temporada pasada y se consolidó como uno de los delanteros más peligrosos del fútbol europeo.
Su incansable trabajo y su creatividad le han convertido en una pieza indispensable del once titular del PSG. De hecho, la propia lesión se produjo por su extraordinario compromiso a la hora de replegarse y ayudar a su defensa ante un rival de primer nivel.
El gigante francés cuenta con una notable profundidad de plantilla en ataque y abundante talento joven preparado para dar un paso adelante y cubrir su ausencia. Sin embargo, sustituir la singular combinación de talento y eficacia de Kvaratskhelia será una tarea casi imposible para el cuerpo técnico.
- AFP
Pruebas médicas cruciales y próximos pasos
Está previsto que Kvaratskhelia se someta el miércoles a una resonancia magnética crucial para determinar el alcance exacto de su problema de rodilla. Los resultados marcarán sus próximos pasos y determinarán si necesita una operación para reparar la lesión.
El PSG debe recomponerse rápidamente antes de afrontar una exigente serie de partidos en las competiciones nacionales y europeas. Enrique tendrá que reorganizar su ataque mientras espera el parte médico oficial.
Si se confirma la rotura del ligamento cruzado anterior, Kvaratskhelia comenzará de inmediato un duro proceso de rehabilitación. La afición del PSG espera desesperadamente un milagro, pero todo apunta a una larga recuperación.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias