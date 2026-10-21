El PSG se prepara para recibir noticias devastadoras después de que Kvaratskhelia sufriera una grave lesión de rodilla en la Champions League. El extremo georgiano cayó al suelo entre gestos de dolor durante la emocionante victoria del martes ante el Barcelona.

El incidente se produjo poco antes de la hora de juego, cuando Kvaratskhelia retrocedía para disputar el balón con el lateral Xavi Espart. Su rodilla derecha pareció quedarse trabada de forma extraña en el césped durante el duelo defensivo, lo que le dejó retorciéndose de dolor.

Los servicios médicos entraron de inmediato en el terreno de juego para atender al delantero, visiblemente afectado. Sin poder apoyar el pie derecho, necesitó mucha ayuda para avanzar lentamente, cojeando, por el túnel hacia el vestuario.