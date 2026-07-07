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Pesadilla para Bélgica antes del duelo contra España en el Mundial, tras la lesión de Amadou Onana en el ligamento cruzado anterior
La victoria de Estados Unidos se ve empañada por una tragedia
El centrocampista de 24 años tuvo que dejar el campo en el minuto 21 del partido que Bélgica ganó 4-1 a Estados Unidos el lunes. Aunque los «Diablos Rojos» avanzaron sin problemas a cuartos de final, ver a Onana con muletas y una rodillera tras el pitido final ensombreció la celebración. Las pruebas médicas confirmaron lo peor: la estrella del Aston Villa sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantendrá varios meses fuera de los terrenos de juego.
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El reto de los cuartos de final sin el pilar del centro del campo
En un emotivo gesto que destacó la importancia de Onana, el veterano delantero Romelu Lukaku le rindió homenaje durante el partido. Tras marcar el cuarto gol de Bélgica en el descuento, Lukaku mostró la camiseta con el 24 de Onana, dedicándole la victoria. Pero este gesto apenas consuela a los belgas, que el viernes se miden a una España arrolladora sin su motor en el centro del campo.
Sin su ancla en el mediocampo, los Diablos Rojos buscan la forma de frenar a los creativos españoles. En los cuartos de final en Estados Unidos, García deberá reajustar su plan. La ausencia de la rapidez y el dominio aéreo de Onana podría ser decisiva ante los campeones de Europa. Para club y selección, su recuperación llevará tiempo y dejará un vacío difícil de cubrir.
Un revés para el proyecto de Emery
La lesión de Onana golpea al Aston Villa y a su técnico, Unai Emery, quien ha elogiado su progresión. El centrocampista ya había destacado el genio táctico del entrenador, pero ahora Emery deberá afrontar parte de la temporada sin uno de sus hombres de confianza.
La lesión altera su plan de construir el equipo en torno al trío de centrocampistas formado por Onana, Boubacar Kamara y Youri Tielemans. Con Onana en rehabilitación, la directiva podría volver al mercado pese a haber descartado fichajes en esa posición para este verano.
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La crisis en el centro del campo se agrava en Villa Park
Este nuevo contratiempo aumenta los problemas en el centro del campo del Villa. Kamara, lesionado desde enero en la FA Cup contra el Tottenham, se recupera de una rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda y esperaba volver en la pretemporada. Ahora, el equipo pierde a dos de sus mediocentros defensivos.
Para Onana, la lesión llega en el peor momento: tras brillar desde su llegada en 2024 procedente del Everton, el belga ha jugado 72 partidos, clave en la Europa League y en la clasificación a la Liga de Campeones. Su físico y su disciplina han sido marca de un equipo que siempre ha sorprendido en la lucha por la Premier.
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