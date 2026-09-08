Tras regresar al Riverside, el personal de utilería del club aplicó un quitamanchas de uso industrial en un intento urgente por limpiar las equipaciones, pero ni siquiera eso logró devolverles su color original. El incidente ha dejado furiosos a los dirigentes del Middlesbrough, y el club estudia ahora presentar una queja oficial ante la EFL. Además de exigir respuestas formales, el conjunto de Teesside también reclama una compensación económica al Burnley por los daños causados a su equipamiento, según informó Sky Sports.