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Adhe Makayasa

Traducido por

¡Pesadilla insólita con la equipación! El Middlesbrough, furioso por el error del Burnley que tiñó de verde las camisetas blancas

Middlesbrough
Burnley vs Middlesbrough
Burnley
Championship

El Middlesbrough se ha quedado furioso después de que un insólito incidente químico en Turf Moor provocara que su impoluta equipación blanca de visitante se volviera de un verde brillante. El conjunto del Championship estudia ahora presentar una queja oficial ante la EFL y reclamar una compensación al Burnley después de que unos productos de limpieza industrial no lograran en absoluto eliminar el persistente tinte del césped.

  • Un error químico arruina la racha

    El Middlesbrough viajó para enfrentarse al Burnley en el Championship el pasado miércoles, vistiendo su equipación blanca de visitante en Turf Moor. Sin embargo, al sonar el pitido final del empate 1-1, toda la indumentaria del equipo visitante había cambiado de color debido a unas persistentes manchas verde oscuro. La extraña decoloración se debió a un producto químico especializado aplicado al césped por los anfitriones para tratar una infestación de nematodos.

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    Reacciona una fuente interna de Turf Moor

    El persistente residuo químico causó daños considerables en toda la equipación de partido de la plantilla. Fue mucho más allá de las camisetas y los pantalones cortos, y dejó manchas difíciles en las botas de las jugadoras de campo y en los guantes de la portera. Al reaccionar a la extraordinaria escena posterior al partido en Turf Moor, una fuente dijo a Daily Mail: "Nunca había visto nada igual".

  • El Boro estudia presentar una queja formal

    Tras regresar al Riverside, el personal de utilería del club aplicó un quitamanchas de uso industrial en un intento urgente por limpiar las equipaciones, pero ni siquiera eso logró devolverles su color original. El incidente ha dejado furiosos a los dirigentes del Middlesbrough, y el club estudia ahora presentar una queja oficial ante la EFL. Además de exigir respuestas formales, el conjunto de Teesside también reclama una compensación económica al Burnley por los daños causados a su equipamiento, según informó Sky Sports.

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  • Burnley v Bristol City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    El próximo duelo genera preocupación

    El Burnley se enfrenta a un quebradero de cabeza inmediato de cara a su próximo partido en casa, cuando reciba al Derby County en Turf Moor el 19 de septiembre. Se espera que los Rams vistan sus colores tradicionales de local, con camiseta blanca y pantalón negro. Los operarios del estadio trabajan ahora contrarreloj para neutralizar los residuos químicos sobre el césped y evitar que se repita el embarazoso error.

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