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¿Pesadilla de lesiones para el Liverpool? Andoni Iraola ofrece una actualización sobre el estado físico de Bradley Barcola después de que el extremo de 123 millones de libras se retirara cojeando en su debut en Anfield contra el Atlético de Madrid
Debut en Anfield truncado
Liverpool logró una vital victoria por 2-1 en la Champions League ante el Atlético de Madrid el miércoles, con Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister marcando los goles decisivos. Sin embargo, el gran resultado quedó momentáneamente eclipsado por la preocupación en torno a Barcola. El fichaje veraniego de 123 millones de libras procedente del Paris Saint-Germain se echó la mano a la pierna mientras hacía una peligrosa internada hacia el área poco antes de la hora de juego.
El extremo francés cayó al césped agarrándose el gemelo izquierdo, lo que hizo saltar de inmediato las alarmas en Anfield. Tras recibir una breve atención médica sobre el terreno de juego, el exjugador del PSG fue sustituido por Victor Munoz.
Por fortuna para la afición local, el doble ganador de la Champions League pudo abandonar el campo por su propio pie sin necesidad de camilla. Antes de su salida prematura, el delantero firmó una prometedora primera titularidad, poniendo a prueba a Jan Oblak en los primeros compases y rozando el gol tras el descanso.
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Iraola resta importancia a la preocupación por la lesión
Tras el pitido final, Iraola disipó rápidamente cualquier alarma sobre un problema muscular grave. El técnico aclaró que la sustitución del delantero fue simplemente una consecuencia natural de un verano con la planificación alterada.
"Son solo calambres, no hay lesión", explicó Iraola ante la prensa. "Con Bradley, se trata de construir su condición física".
El entrenador admitió que el cuerpo técnico todavía está averiguando cuáles son los límites actuales del jugador mientras se adapta a su nuevo entorno.
"Realmente no lo sabemos, o probablemente no lo sabíamos hasta ahora, cuánto puede jugar, porque no ha tenido minutos en la pretemporada con el PSG", añadió. "El otro día jugó 30 [minutos]. Hoy teníamos algunas dudas sobre cuántos minutos podía darnos y probablemente ahora ya lo sabemos".
Señales prometedoras para el recién llegado
A pesar de no haber estrenado su cuenta en Merseyside, su entrenador se mostró encantado con el rendimiento ofensivo general. «Estoy muy contento porque además ha tenido dos ocasiones muy claras ante el portero», señaló Iraola.
En lugar de centrarse en las oportunidades falladas, el técnico destacó la importancia del inteligente movimiento de su extremo. «No ha marcado, pero yo le quiero ahí», concluyó. «Ahí es donde tiene que marcar la diferencia: llegando a esos espacios, a esas posiciones».
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Gestionar los minutos de Barcola
El Liverpool tendrá que gestionar cuidadosamente la carga de trabajo de Barcola durante las próximas semanas, mientras compagina sus compromisos nacionales con su campaña en la Champions League. Sin una pretemporada completa a sus espaldas, la prioridad será que vaya adquiriendo ritmo de partido de forma gradual para evitar cualquier lesión muscular real.
Con una serie crucial de partidos en el horizonte, Iraola debe decidir ahora si utilizar a su fichaje estrella desde el inicio o emplearlo como revulsivo de alto impacto mientras mejora su ritmo de competición.
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