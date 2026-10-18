La situación médica del Barcelona ha empeorado considerablemente tras su duro encuentro contra el Real Betis. Eric Garcia, que marcó durante el partido, tuvo que retirarse en los últimos minutos por un evidente problema muscular. Tras regresar a la Ciutat Esportiva Sant Joan Despi para someterse a pruebas médicas exhaustivas, el club ha confirmado el alcance de la lesión del internacional español.

Garcia sufre una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho que le mantendrá de baja entre tres y cuatro semanas. Este plazo deja al polivalente defensa fuera del próximo viaje para enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League, así como del esperado Clásico contra el Real Madrid. Además, está previsto que Garcia se pierda los partidos contra el Alavés, el Aston Villa y el Atlético de Madrid, por lo que no estará disponible hasta después del segundo parón de selecciones de la temporada.







