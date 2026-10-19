La parte azul de Mánchester disfruta de un inicio de temporada impecable en las competiciones nacionales tras lograr recientemente su séptima victoria consecutiva bajo la dirección de Maresca. Sin embargo, su excelente rendimiento sobre el terreno de juego está quedando completamente eclipsado por la amenaza que se cierne desde el departamento jurídico de la Premier League.

Tras una larga investigación sobre la gestión financiera del club durante los diez años comprendidos entre 2009 y 2018, la Premier League estaría preparada para imponer un castigo que iría mucho más allá de una multa ordinaria o una pequeña deducción de puntos. La magnitud de las presuntas irregularidades ha dado pie a especulaciones sobre una sanción concebida para garantizar que el club quede fuera de la máxima categoría.



