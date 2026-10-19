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¡Pesadilla de doble descenso! El Manchester City se enfrenta a una dura sanción que podría mandarlo dos veces a la Championship
El Manchester City, ante la amenaza de sanciones sin precedentes
El Manchester City vive un inicio impecable en las competiciones nacionales y acaba de lograr su séptima victoria consecutiva bajo la dirección de Maresca. Sin embargo, su excelente rendimiento sobre el terreno de juego ha quedado completamente eclipsado por la amenaza que supone el departamento jurídico de la Premier League.
Tras una larga investigación sobre la gestión financiera del club durante el periodo de diez años comprendido entre 2009 y 2018, la liga estaría preparada para imponer una sanción que iría mucho más allá de una multa habitual o de una pequeña deducción de puntos. La magnitud de las presuntas irregularidades ha dado pie a sugerir que el club podría recibir una sanción destinada a garantizar que quede fuera de la máxima categoría.
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La Premier League se prepara para actuar antes de la apelación
Según el Daily Mail, la liga quiere decidir y anunciar estas sanciones antes de que concluya por completo el proceso oficial de apelación del club, una medida que sacudiría el fútbol europeo.
El club sigue defendiendo su inocencia y asegura que dispone de «pruebas irrefutables» para limpiar su nombre, pero el organismo rector parece dispuesto a actuar basándose en conclusiones que apuntan a infracciones sistemáticas de la normativa financiera. No sería una simple reprimenda, sino un intento de restablecer el equilibrio competitivo de la liga tras años de dominio del Manchester City.
El escenario catastrófico del doble descenso
El aspecto más inquietante de la sanción propuesta es la amenaza de lo que se ha denominado un «doble descenso». En lugar de pasar una sola temporada en la Championship, la Premier League podría reclamar una deducción de puntos lo bastante cuantiosa como para provocar un descenso inmediato, seguida de una segunda sanción aplicada en la temporada siguiente.
Esto mantendría, en la práctica, al club en la segunda categoría durante un mínimo de dos años, independientemente de sus resultados sobre el terreno de juego en ese periodo. Una medida así buscaría eliminar las ventajas obtenidas durante el periodo en el que se habrían cometido las presuntas infracciones y obligaría al club a acometer una reconstrucción estructural y financiera completa en el Etihad Stadium. Es un escenario que habría parecido imposible hace solo unos años, pero que ahora parece una posibilidad real, según Oliver Holt.
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Cronología de una polémica financiera
El caso contra el Manchester City ha sido uno de los más complejos y prolongados de la historia del deporte. Comenzó a tomar forma en 2018, cuando se filtraron a la prensa alemana documentos que apuntaban a que el club había eludido la normativa de juego limpio financiero mediante acuerdos de patrocinio con importes inflados. Desde entonces, la batalla ha pasado de las instancias de la UEFA al Tribunal de Arbitraje Deportivo y, finalmente, a la comisión independiente de la Premier League.
En cada etapa, el club se ha defendido con firmeza y, a menudo, ha logrado que se anulen sanciones o se reduzcan multas. Sin embargo, los 115 cargos actuales representan una amenaza mucho mayor que cualquiera a la que se haya enfrentado hasta ahora. La determinación de la liga de llevar el caso hasta el final apunta a un cambio en la forma de aplicar la normativa financiera al más alto nivel.
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