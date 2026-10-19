El Manchester City vive un inicio impecable en las competiciones nacionales y acaba de lograr su séptima victoria consecutiva bajo la dirección de Maresca. Sin embargo, su excelente rendimiento sobre el terreno de juego ha quedado completamente eclipsado por la amenaza que supone el departamento jurídico de la Premier League.

Tras una larga investigación sobre la gestión financiera del club durante el periodo de diez años comprendido entre 2009 y 2018, la liga estaría preparada para imponer una sanción que iría mucho más allá de una multa habitual o de una pequeña deducción de puntos. La magnitud de las presuntas irregularidades ha dado pie a sugerir que el club podría recibir una sanción destinada a garantizar que quede fuera de la máxima categoría.



