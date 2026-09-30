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«Pertenece al mayor escaparate»: Harry Kane afirma que el fichaje por el Barcelona ha transformado a Anthony Gordon, «determinante», en una superestrella de Inglaterra
Gordon y Alexander-Arnold inspiran la victoria de Inglaterra en Praga
Inglaterra se repuso de una caótica derrota por 3-2 ante España para lograr el martes un triunfo crucial en la Nations League. El equipo de Thomas Tuchel aprovechó una tarjeta roja en la primera parte a Pavel Sulc para imponerse con autoridad por 2-0 a Chequia.
Gordon abrió el marcador poco después del descanso, al cabecear un centro milimétrico del defensa del Real Madrid Trent Alexander-Arnold. El delantero del Barcelona atraviesa un momento de forma estelar con Tuchel y ya ha visto puerta en sus tres últimos partidos internacionales.
Kane amplió después la ventaja para asegurar los tres puntos para los visitantes. La victoria puso de relieve la creciente influencia del contingente de Inglaterra en LaLiga, con Gordon brillando por encima del resto tras su mediático traspaso de verano de 70 millones de euros (60 millones de libras) a Cataluña.
- Branislav Racko
Kane elogia al «jugador diferencial» Gordon tras su fichaje por el Barcelona
Kane destacó especialmente a Gordon y señaló cómo el valiente cambio del atacante desde el Newcastle United ha elevado su juego en todos los aspectos.
«Creo que a veces ir a un gran club como ese te da más fe en ti mismo, más confianza», declaró el exdelantero del Tottenham. «Sientes que perteneces al mayor escenario y creo que él ha trasladado eso a sus actuaciones con Inglaterra».
El capitán de Inglaterra quedó muy impresionado por la forma decisiva de Gordon de actuar en el último tercio. Kane añadió: «Estuvo sobresaliente contra España el sábado y hoy, otra vez, marcó la diferencia. Siempre buscaba ser directo y ser quien nos pusiera por delante, y además tuvo una gran definición. Un balón precioso de Trent, pero esas definiciones no son fáciles y la resolvió realmente bien».
El capitán también tuvo buenas palabras para Alexander-Arnold, que consiguió su primera convocatoria internacional desde junio de 2025 tras una oportuna crisis de lesiones. «Trent es sobresaliente», señaló Kane. «El golpeo, el rango de pase, los centros, pero también hoy defensivamente estuvo sobresaliente. Trent solo tiene que mantener la cabeza baja y seguir trabajando duro».
La evolución táctica da sus frutos mientras Kane se acerca cada vez más a la historia
El excelente momento de forma internacional de Gordon llega en medio de una cruzada personal por redefinir su identidad futbolística. El delantero ya admitió anteriormente que sentía que se le había encasillado injustamente como un simple jugador veloz en la Premier League, lo que motivó su marcha al Barcelona para mostrar su inteligencia táctica. Sus decisivas actuaciones como creador de juego con Inglaterra sugieren que esa apuesta española ya está dando sus frutos.
Mientras tanto, Kane tiene en el punto de mira su propia porción de historia. El delantero, con 87 goles, se acerca al récord absoluto de 125 internacionalidades de Peter Shilton, mientras sigue avanzando sin descanso hacia el centenar de tantos con su selección.
«No me gusta pensar demasiado a largo plazo, pero, por supuesto, cada vez está más cerca», dijo la superestrella del Bayern de Múnich sobre su persecución de los 100 goles. «Ya sabes, 100 goles con la selección nacional sería algo especial, sin ninguna duda. Todavía siento como si fuera ayer cuando batí el récord y estaba en Italia logrando ese tanto».
- Getty Images Sport
Pensando en el test contra Croacia
Inglaterra reanudará este sábado su exigente calendario de cuatro partidos de la Nations League con una complicada visita a Croacia. Después, el equipo de Tuchel regresará a casa para recibir a Chequia en Wembley el próximo martes.
Con Gordon y Alexander-Arnold aprovechando sus oportunidades, el seleccionador de Inglaterra afronta un bienvenido quebradero de cabeza a la hora de elegir. El dúo de LaLiga espera que su conexión decisiva en Praga sea suficiente para afianzar sus puestos en el once inicial de cara al próximo doble compromiso.
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