Inglaterra se repuso de una caótica derrota por 3-2 ante España para lograr el martes un triunfo crucial en la Nations League. El equipo de Thomas Tuchel aprovechó una tarjeta roja en la primera parte a Pavel Sulc para imponerse con autoridad por 2-0 a Chequia.

Gordon abrió el marcador poco después del descanso, al cabecear un centro milimétrico del defensa del Real Madrid Trent Alexander-Arnold. El delantero del Barcelona atraviesa un momento de forma estelar con Tuchel y ya ha visto puerta en sus tres últimos partidos internacionales.

Kane amplió después la ventaja para asegurar los tres puntos para los visitantes. La victoria puso de relieve la creciente influencia del contingente de Inglaterra en LaLiga, con Gordon brillando por encima del resto tras su mediático traspaso de verano de 70 millones de euros (60 millones de libras) a Cataluña.



