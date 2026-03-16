Perrone calienta el mercado: el Nápoles y el Inter se interesan por el motor del Como. Conte insiste, el argentino en el Maradona es una opción real

Los grandes de laSerie A presionan, pero la última palabra la tendrá el Como, que desde luego no tiene problemas económicos y, de hecho, se prepara para su primera temporada europea, aunque aún está por ver si será en la Champions o en la Europa League. Tras un año cedido por el City, el equipo lariano se hizo con los derechos del jugador nacido en 2003 este verano, aunque cedió a los ingleses el 30 % de cualquier futura venta del jugador. El proyecto a orillas del lago está solo en sus inicios y resulta difícil imaginar la venta de un jugador tan importante: habrá que ver, pues, si el club quiere venderlo, a qué precio y qué ofertas llegan.

Con contrato hasta 2029, el jugador de 23 años está viviendo la mejor temporada de su carrera: ya suma 31 partidos, con 2 goles, 4 asistencias y una presencia constante, fundamental en la maquinaria que ha construido Fábregas y que el propio argentino hace funcionar a su ritmo. Una unión que el mercado intentará romper.