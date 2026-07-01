«¿Pero qué está pasando ahí?». Thomas Tuchel se queda atónito ante una tendencia del Mundial

En la lista histórica de goleadores, liderada por Messi con 19 tantos en Mundiales, Kane ya tiene 13 y supera a Pelé (12). «Es nuestro capitán, nuestro líder. Decide los partidos con remates increíbles», elogió Tuchel. Jürgen Klopp, experto de MagentaTV, añadió: «No sé si ya le han erigido estatuas en Inglaterra, pero seguro que lo harán. Nunca había visto una influencia como la de Harry Kane».

El lunes a las 02:00 CEST, Inglaterra jugará los octavos ante México en Ciudad de México. Por ello, Tuchel pidió a los padres: «Escribid una nota para el colegio y dejad que vean el partido; aún tendrán tiempo de sobra para clase. El Mundial es cada cuatro años y en cuatro días tendremos un partido clave; necesitamos el apoyo de todos, sobre todo el de los niños».