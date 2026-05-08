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Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿¡Pero qué demonios pasa en el Real Madrid?! El caos en la preparación del Clásico evidencia la necesidad de una renovación este verano, mientras Florentino Pérez valora el coste del fichaje de Kylian Mbappé

Analysis
Real Madrid
A. Tchouameni
K. Mbappe
F. Valverde
Primera División
FEATURES
Barcelona vs Real Madrid

Las tensiones han estallado en el Real Madrid, donde los jugadores han llegado a las manos. Desde hace meses se notaba un clima tenso en el vestuario. Esto es habitual en el club blanco, sobre todo en las temporadas sin títulos. Surgen rumores, la prensa local se alimenta de ellos, pero rara vez se concretan.

Al menos hasta ahora, al parecer. La tensión ha crecido toda la temporada y el jueves vimos las consecuencias. Aún no se sabe quién dijo qué ni por qué, pero hay hechos claros: Federico Valverde hizo una entrada dura a Aurelien Tchouameni en el entrenamiento; Tchouameni se ofuscó y en el vestuario de Valdebebas hubo un altercado físico. Valverde se golpeó la cabeza contra una mesa, fue hospitalizado y diagnosticado con un «traumatismo craneoencefálico» que lo mantendrá de baja entre 10 y 14 días.

No hubo armas, pero es una escalada desconcertante y un extraño desenlace para una temporada complicada en Madrid. Un club puede pasar apuros en el campo, pero pelearse, enviar a un compañero al hospital y que todo se haga público es otro problema.

El título se esfumó, y este verano será decisivo. Antes, eso sí, toca jugar el Clásico: si no ganan, el Madrid entregará matemáticamente la Liga. Peor, imposible.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Kylian Mbappé y el caótico verano de 2024

    Es difícil encontrar referencias aquí, pero revisar la cronología resulta útil. Todo empezó en el verano de 2024, cuando el Madrid fichó a Kylian Mbappé. Aunque él no fue el motivo de la hospitalización de su compañero, su llegada marcó el inicio de una etapa inestable en el club.

    Antes de su llegada, el ambiente era bueno. Vinicius Jr. y Jude Bellingham se entendían a la perfección, Rodrygo brillaba, y Carlo Ancelotti ejercía un control férreo sobre el vestuario, la afición y la cultura del club. Además, Toni Kroos y Luka Modric aportaban su experiencia, mientras Dani Carvajal vivía un renacimiento a sus treinta y tantos.

    Pero ese verano todo cambió: llegó Mbappé y se fue Kroos. Se marchó un líder veterano justo cuando aterrizaba una superestrella. Mbappé no encajó desde el principio: nunca creyó en los «sistemas» ni en la defensa; Mbappé vive en su propio mundo, muy agradable cuando bates récords de Cristiano Ronaldo, pero eso no se tradujo en muchas victorias. El Madrid cayó en Champions y vio cómo el Barcelona ganaba La Liga. Al final, un frustrado Ancelotti colocó a Vinicius y Mbappé en un 4-4-2 que no funcionó.

    La temporada acabó con una campaña vergonzosa de Real Madrid TV —no vinculada oficialmente al club— contra los árbitros, a los que acusó de favorecer al Barça. Un espectáculo infantil.

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  • xabi alonso(C)Getty Images

    Xabi Alonso, el estratega que causó problemas

    Xabi Alonso fue casi un salvador. Su Bayer Leverkusen, joven, técnico y equilibrado, deslumbraba. Había desbancado al Bayern de Múnich de su trono en la Bundesliga y parecía camino de la grandeza.

    El Madrid lo fichó con antelación para el Mundial de Clubes, aunque, según se dijo, Alonso prefería llegar en julio. Fue un verano raro: el equipo no estuvo mal, pero tampoco fue genial. Nadie se sorprendió cuando el París Saint-Germain les goleó en la semifinal del Mundial de Clubes. Los blancos rehusaron enviar jugadores a la rueda de prensa posterior y Alonso afirmó que aquel once no era su equipo.

    Sin embargo, su plantel tampoco brilló. El excentrocampista exigió demasiado, demasiado pronto: quería que un grupo de individualidades jugara como una máquina. Es un técnico talentoso que algún día dirigirá otro gran equipo, pero en este caso presionó en exceso y el ambiente se envenenó rápido. Hubo un enfrentamiento público con Vinicius y tensión con Mbappé. Lesiones, la lenta adaptación de los fichajes y su propia falta de convicción ante los medios lo condenaron. Se marchó el 12 de enero, tras caer ante el Barcelona en la final de la Supercopa. Entonces el Madrid estaba a cuatro puntos del Barça y ya había perdido contra el Manchester City, el Liverpool y, sobre todo, el Celta de Vigo.

    Aún más alarmante era el caos que, según los rumores, reinaba en el vestuario: el descontento de Vinicius era evidente y el técnico recibía constantes preguntas sobre el mal ambiente. Quería ser entrenador, pero muchos lo trataban como a un canguro que no caía bien a los niños.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Álvaro Arbeloa y pocas soluciones

    Así empezó la era de Álvaro Arbeloa. Lo tenía claro. El Madrid, decía, es el Madrid y debe ganar títulos. En su presentación prometió triunfos y felicidad para todos. Aseguraba que un Vinicius descontento solo necesitaba cariño. Su plan era sencillo: sacar el balón, dar ideas y dejar que todo fluyera.

    Era mentira. Aunque Vini pareció más feliz —el abrazo tras el gol al Mónaco fue para las cámaras—, los resultados fueron malos desde el principio. Estuvo en el banquillo cuando el Madrid perdió ante el Albacete, de Segunda, en la Copa. Alineó un once lleno de canteranos, pero el Madrid debía ganar ese partido. Desde entonces, el exjugador del Liverpool ha sacado a los blancos de la lucha por el título.

    Desde enero ha perdido siete encuentros, entre ellos contra Getafe, Osasuna y Mallorca, y se han escapado más puntos frente a Girona y Betis. Perder contra el Bayern en cuartos de la Champions es comprensible, pero el equipo fue claramente superado. Nunca quedó claro si su llegada era definitiva o temporal, y lo lógico es que no continúe en el banquillo la próxima temporada.

  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    Un ruido de fondo ensordecedor

    Perder es una cosa, pero el ruido de fondo alarmaba. En los últimos meses hubo varios incidentes privados y públicos que muestran a un entrenador sin control del vestuario y a jugadores que no se llevan bien. En abril, el defensa Antonio Rüdiger discutió acaloradamente con un compañero y luego se disculpó invitando a la plantilla y a sus familias a comer.

    Una semana después, Mbappé discutió con un asistente del Madrid tras ser señalado fuera de juego en un ejercicio. Mbappé se ofuscó y, según The Athletic, respondió «enfadado y con palabras insultantes». Es normal que la competencia genere roces, pero que se filtren a los medios en un ambiente ya tóxico resulta preocupante, y no hubo comida de disculpas por su parte.

    Esta semana, tras lesionarse contra el Betis, Mbappé viajó con su novia a Italia en vez de recuperarse en el campo de entrenamiento. Aunque es adulto y libre de organizar su tiempo, varios expertos apuntaron que alejarse del grupo no fortalece el espíritu de equipo.

    Arbeloa se desmarcó: «El cuerpo médico decide cuándo un lesionado va a Valdebebas», dijo.

    Sin embargo, informes indicaron que no compartía esa decisión. Además, Carvajal, aún lesionado, pareció burlarse de Trent Alexander-Arnold desde el banquillo; Bellingham criticó a los árbitros tras perder contra el Bayern; Arda Güler vio una roja por protestar sin motivo; y, según rumores, seis jugadores ignoran al entrenador.

  • AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images

    ¿Cómo se permitió que esto siguiera así?

    Volvemos al último punto álgido: el momento en que todo se descontroló. En los grandes clubes siempre circulan rumores de facciones en el vestuario; se habla de grupos que no se llevan bien, de camarillas y de jugadores marginados. Eso alimenta las redes, pero cuando alguien acaba en el hospital, la realidad es evidente.

    ¿Por qué se permitió que la situación se pudriera tanto tiempo? Si la llegada de Mbappé y aquel verano de 2024 fueron tan tóxicos, ¿por qué el Madrid no lo gestionó mejor? Quizá la respuesta sea obvia: el Madrid no sabe perder. Siempre ha sido un club de grandes personalidades, dirigido por entrenadores destacados y mantenido en orden por líderes inteligentes. Los personajes siguen, pero los egos que antes equilibraban todo ya no están. La filosofía del Madrid es que ganar lo arregla todo: el drama se disimula mientras la vitrina de trofeos crece.

    Sin embargo, llevan dos temporadas sin títulos. Todavía no asimilan que, para no perder, hace falta más armonía, menos egos y una misión común. Ganar no es fácil, sobre todo con el Barça en racha y varios equipos de Champions varios niveles por encima.

    Este fin de semana, si no vence a su acérrimo rival en su propio feudo, el Madrid podría ceder el título liguero a los blaugranas y confirmar la pesadilla.

  • FBL-ESP-CUP-REAL MADRIDAFP

    ¿Un verano de descontento?

    ¿Y ahora qué? Se rumorea que Florentino Pérez, el polémico presidente que lo controla todo, quiere volver a contratar a José Mourinho. Es difícil imaginar una peor idea. El Madrid necesita alguien que genere buen ambiente, garantice la armonía en el vestuario y, al mismo tiempo, imponga ideas tácticas. Lo último que necesitan es un disciplinario que ya pasó su mejor momento, que se gana enemigos allá donde va y que puede dividir aún más un grupo ya antagonista.

    Este verano será clave, pero el club no tiene mucho lastre. Nadie parece prescindible ni fácil de vender: Valverde es vicecapitán y costaría una fortuna; Tchouameni es el pivote defensivo; Rüdiger renovará por un año. Solo Carvajal, Alaba y Ceballos, todos suplentes, tienen salida segura.

    Así pues, los blancos se encuentran en una encrucijada. Podrían optar por hacer tabula rasa: intentar deshacerse de Vinicius o traspasar a Valverde. Podrían recortar gastos con Eduardo Camavinga o Brahim Díaz. Hay quien defiende que habría que arrasar con todo, fichar a Mourinho y ver qué pasa. Podría ser el portugués, Mbappé y otros diez. O quizá simplemente deban ser fieles a su estilo: intentar ganar sin peleas internas.

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