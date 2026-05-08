Al menos hasta ahora, al parecer. La tensión ha crecido toda la temporada y el jueves vimos las consecuencias. Aún no se sabe quién dijo qué ni por qué, pero hay hechos claros: Federico Valverde hizo una entrada dura a Aurelien Tchouameni en el entrenamiento; Tchouameni se ofuscó y en el vestuario de Valdebebas hubo un altercado físico. Valverde se golpeó la cabeza contra una mesa, fue hospitalizado y diagnosticado con un «traumatismo craneoencefálico» que lo mantendrá de baja entre 10 y 14 días.

No hubo armas, pero es una escalada desconcertante y un extraño desenlace para una temporada complicada en Madrid. Un club puede pasar apuros en el campo, pero pelearse, enviar a un compañero al hospital y que todo se haga público es otro problema.

El título se esfumó, y este verano será decisivo. Antes, eso sí, toca jugar el Clásico: si no ganan, el Madrid entregará matemáticamente la Liga. Peor, imposible.