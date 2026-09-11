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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traducido por

¡Perfección en M16! Benjamin Sesko lanza una advertencia al Manchester City mientras el Manchester United avanza con paso firme en su remontada en la Champions League

Manchester United
Liga de Campeones
B. Sesko

Benjamin Sesko describió la victoria por 4-0 del Manchester United sobre el Sabah como «perfecta para todos» después de marcar en el regreso del equipo a la Champions League en Old Trafford. El delantero esloveno elogió la dominante actuación del equipo como la preparación ideal para el derbi de Mánchester del domingo.

  • El Manchester United marca con estilo su regreso a la Champions League

    El Manchester United marcó su regreso a la Liga de Campeones de la UEFA tras tres años de ausencia con una cómoda victoria por 4-0 ante el Sabah azerbaiyano en Old Trafford. Matheus Cunha abrió el marcador antes de que Bruno Fernandes doblara la ventaja durante una dominante actuación en la primera parte.

    Benjamin Sesko añadió el tercero al filo del descanso antes de que Lisandro Martinez marcara su primer gol en Old Trafford para completar la goleada.

    Patrick Dorgu también participó en un satisfactorio triunfo inicial del United ante su afición.

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    Desglose de Sesko sobre cómo regatear al portero

    Sesko marcó su segundo gol en otros tantos partidos, después de su tanto del fin de semana contra el Everton con una definición serena. El delantero esloveno aprovechó la salida precipitada de Stas Pokatilov, superó al portero del Sabah y después empujó el balón a la red vacía.

    Hablando después del partido con TNT Sports, el delantero expresó su alegría por transformar la ocasión y culminar una jugada de equipo muy eficaz.

    "Vi que salía corriendo y me alegré bastante de quitarle el balón para hacer el gol un poco más fácil", explicó Sesko. "Por supuesto, estoy contento".


  • Un delantero elogia la responsabilidad compartida en el gol

    El hecho de que hubiera cuatro goleadores distintos puso de relieve la profundidad ofensiva del United y su versatilidad en la línea de ataque. Sesko subrayó que repartir la carga goleadora entre toda la plantilla supone un enorme impulso para la dinámica y la moral general del equipo.

    El delantero elogió el ambiente eléctrico generado por los aficionados en M16 durante su regreso a Europa.

    «Fue perfecto para todos, especialmente para nuestros aficionados», señaló Sesko. «Significa mucho para ellos, sobre todo ver tantos goles. Creo que es importante, especialmente cuando todos pueden marcar un gol».

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    El United gana confianza de cara al derbi de Mánchester

    Con los tres puntos asegurados en su regreso a Europa, el United cambia inmediatamente el foco de nuevo a sus compromisos de la Premier League. El Manchester United recibe el domingo al líder, el Manchester City, en Old Trafford en un derbi muy esperado.

    Sesko sigue confiando en que la decisiva victoria europea sirva como trampolín ideal para su desafío doméstico.

    «El impulso de confianza aquí es definitivamente grande», añadió Sesko. «Ahora es importante recuperarse muy bien y, obviamente, centrarse en el derbi».

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