La pirámide del fútbol inglés está conmocionada por la noticia de que Miller, el exportero de Crystal Palace, Watford y Exeter City, ha fallecido inesperadamente a los 57 años.

En el momento de su muerte, Miller ejercía como entrenador de porteros del primer equipo del Wigan Athletic, de la League One, después de haberse incorporado a los Latics este verano. Su fallecimiento el martes por la noche ha dejado a sus compañeros, excompañeros de equipo y aficionados de todo el país en un estado de profunda conmoción y tristeza.

El Wigan Athletic publicó un emotivo comunicado en el que confirmaba la devastadora pérdida para el fútbol, y destacó el impacto inmediato que Miller había tenido en el Brick Community Stadium pese a su corta etapa en el club. "Aunque el tiempo de Kevin con el Wigan Athletic fue demasiado corto, rápidamente se convirtió en un miembro muy querido y respetado de nuestro cuerpo técnico del primer equipo", dijo el club. "Su experiencia, profesionalidad y pasión por la portería eran evidentes para todos, mientras que su personalidad inspiradora dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.