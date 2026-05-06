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«Perdí los nervios»: Neymar pide perdón a Robinho Jr. por la bofetada en un entrenamiento tras celebrar un gol de la Copa Sudamericana con su compañero del Santos
Neymar reconoce el altercado en el entrenamiento
Tras el 1-1 ante Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana, donde marcó para Santos, el ‘10’ admitió el altercado. Confirmó que un desacuerdo en un entrenamiento del fin de semana escaló hasta un enfrentamiento físico con la joven promesa de 18 años.
Según ESPN, Neymar declaró: «Se suponía que esto se resolvería entre nosotros, fue un malentendido en el entrenamiento y reaccioné de forma exagerada. Inmediatamente después pedimos disculpas y hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo. Es un chico al que quiero mucho. Esto pasa en el fútbol: a veces te peleas con tu hermano o tu amigo; yo he discutido con varios compañeros.
Si quieren una disculpa pública, aquí la tienen. Ya me disculpé con él y con su familia. Perdí los nervios; todos cometemos errores. El lunes nos reunimos, pedimos perdón ante el grupo y creímos que estaba resuelto, pero algunos lo sacaron de quicio».
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Robinho Jr. confirma que recibió un golpe
Tras los comentarios de Neymar, Robinho Jr. confirmó que recibió una bofetada durante el entrenamiento, pero aclaró que no guarda rencor. Explicó que su solicitud de rescisión del contrato fue una decisión impulsiva tomada con sus agentes bajo el enfado y ya la retiró; planea cumplir su contrato hasta marzo de 2031.
“Eso fue lo que pasó [la bofetada], pero, como dije, se disculpó al instante”, explicó el joven. “Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pidió perdón varias veces y yo acepté sus disculpas. Ahora toca centrarse en los resultados y en lo mejor para el Santos. Me dolió porque siempre ha sido mi ídolo. Le quiero mucho y el primer regalo que me hizo fue a los 8 años; lloré y aún lo guardo. Se equivocó, pero pidió perdón y actuó como un hombre. Yo también fui hombre para acercarme y hablar, y todo está bien. La gente dice muchas cosas falsas, y es triste llegar a este punto. Pero estoy tranquilo, hemos hablado y todo está resuelto».
Un abrazo de celebración en Paraguay
El martes, durante el partido contra Deportivo Recoleta, Neymar abrazó a Robinho Jr. y le dio una ligera palmada en la cara tras marcar el gol en el minuto 40, en un gesto de reconciliación que pareció sellar la paz ante afición y medios.
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La campaña continental pende de un hilo
El buen juego del Santos no evitó el 1-1 ante Recoleta, gol de Fernando Galeano, que deja al Peixe colista con solo tres puntos en cuatro jornadas.
El gigante brasileño aún no ha ganado en el Grupo D y es colista con solo tres puntos en cuatro jornadas. Ahora necesita ganar los dos partidos que le quedan en casa, ante San Lorenzo y Deportivo Cuenca, para clasificar. Como solo avanza el líder del grupo, Neymar y compañía deben pasar de la intensidad del entrenamiento a la concentración en los partidos si quieren evitar una temprana eliminación continental.