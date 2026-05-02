Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Alex ZanardiGetty Images

Traducido por

«Perdemos a un gran campeón»: fallece el expiloto de Fórmula 1 Alessandro Zanardi a los 59 años

El ex piloto de Fórmula 1 Alessandro «Alex» Zanardi ha fallecido.

El italiano falleció el 1 de mayo a los 59 años, según informó su familia el sábado sin dar detalles sobre la causa. «Alex falleció tranquilamente rodeado de su familia y amigos».

  • Zanardi perdió ambas piernas hace 25 años tras un accidente en el Lausitzring. Con la bicicleta de mano inició una segunda carrera deportiva y ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. También regresó a los circuitos en el campeonato de turismos WTCC.

    Compitió en Fórmula 1 entre 1991 y 1999 con Jordan, Minardi, Lotus y Williams, compartiendo equipo con Ralf Schumacher. El accidente ocurrió el 15 de septiembre de 2001 en Lausitz, durante la serie Champ Car.

    • Anuncios

  • Zanardi sufre otro grave accidente en 2020

    Fue un punto de inflexión en su vida; Zanardi lo describió como «uno de los momentos más brillantes». Había «superado algo que desafiaba todas las probabilidades: según la ciencia, no tenía ninguna posibilidad».

    Sin embargo, la mala suerte lo persiguió: el 19 de junio de 2020, mientras competía en handbike en la Toscana, chocó contra un camión. Las lesiones fueron graves y permaneció en peligro de muerte durante un año y medio antes de salir del hospital.

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lamentó su fallecimiento. «Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fortaleza y dignidad», escribió Meloni en X.