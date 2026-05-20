El campeón del Mundial de Francia 1998, Dugarry, critica el revuelo en torno a la convocatoria de Neymar y lo califica de «espectáculo de fenómenos», señalando una falta de respeto hacia su legado y hacia la selección brasileña.

«Estas celebraciones no son sinceras. Veo una burla detrás de la convocatoria de Neymar. Ya escucho comentarios como “Se lesionará antes del torneo” o “Ha engordado”. La gente lo trata como un espectáculo de fenómenos, y eso me molesta. Neymar también contribuye a ello», declaró Dugarry en RMC Sport.