Pequeños destellos, gran convicción. Marmoush asegura que el Tottenham, en apuros, está a punto de hacer clic

El delantero del Tottenham Omar Marmoush sigue confiando en que los Spurs están a punto de cambiar su dinámica pese a un frustrante inicio de temporada. El equipo de Roberto De Zerbi encadenó sus primeros cuatro partidos de la Premier League sin ganar y sin marcar, con dificultades para encontrar fluidez en ataque.

Sin embargo, marcar contra un equipo de la máxima categoría en la derrota del martes en la Carabao Cup ante el Liverpool supuso su primer gol contra un rival de la élite esta temporada.

Marmoush insiste en que las actuaciones del equipo demuestran un progreso claro de cara a portería.