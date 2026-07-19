Pequeño intercambio en DAZN entre Conte y Ferrara: «Menuda rivalidad hay en los partidos entre la Juventus y el Nápoles. Cuando Ciro llegó a Turín, me dijo: "Me caías fatal"»

«Al principio, Ciro y yo no nos llevábamos bien: él era capitán del Nápoles y yo, de la Juventus. Cuando llegó a Turín, me dijo: “Me dabas asco”. En el campo nos dábamosfuerte. Aun así, siempre nos respetamos, pero cuando uno defiende al Nápoles y el otro a la Juventus, la rivalidad es enorme», recordó Antonio Conte.