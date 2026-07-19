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Antonio Conte Italian Super Cup 2013 JuventusGetty Images

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Pequeño intercambio en DAZN entre Conte y Ferrara: «Menuda rivalidad hay en los partidos entre la Juventus y el Nápoles. Cuando Ciro llegó a Turín, me dijo: "Me caías fatal"»

Serie A
Juventus
SSC Nápoles
A. Conte

Divertida escena en DAZN, a las puertas de la final del Mundial

Antonio Conte, invitado de lujo del programa «Timesquare» de DAZN para la final del Mundial entre España y Argentina, vivió un divertido momento con Ciro Ferrara. El exentrenador de Juventus y Nápoles recordó su relación con quien fue primero rival y luego compañero en la Juventus.

  • DE RIVALES A COMPAÑEROS

    «Al principio, Ciro y yo no nos llevábamos bien: él era capitán del Nápoles y yo, de la Juventus. Cuando llegó a Turín, me dijo: “Me dabas asco”. En el campo nos dábamosfuerte. Aun así, siempre nos respetamos, pero cuando uno defiende al Nápoles y el otro a la Juventus, la rivalidad es enorme», recordó Antonio Conte.

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  • LA REPETICIÓN DE FERRARA

    Esta es la divertida respuesta de Ciro Ferrara: «Cuando llegué a Turín, lo primero que hice fue abrazarlo y decirle: “Anto, dejemos esas historias atrás; ahora somos compañeros de equipo”».

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