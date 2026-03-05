Getty Images Sport
Traducido por
«Pequeña crisis»: el legendario árbitro Pierluigi Collina compara el VAR con los problemas matrimoniales «con tu esposa» en una mordaz valoración de la tecnología de vídeo
Se acabó la luna de miel para el VAR
En su intervención en la reunión general anual de la International Football Association Board (IFAB) celebrada en Gales, Collina no se anduvo con rodeos. Afirmó: «En Italia decimos que en todos los matrimonios maravillosos hay una crisis después de siete años. Por lo tanto, es posible que la gente se enamore del VAR y que, al cabo de unos años, al igual que con tu esposa, surja una pequeña crisis». Sus comentarios llegan en un momento en el que la frustración de los aficionados está en su punto álgido, y muchos piden que se elimine por completo el sistema tras una década de pruebas y aplicación.
- Getty
Nuevas competencias para los árbitros de vídeo
A pesar de la aparente «pequeña crisis», el alcance de la tecnología está destinado a expandirse significativamente. La IFAB ha ampliado oficialmente el protocolo VAR para incluir la posibilidad de revisar las segundas tarjetas amarillas incorrectamente asignadas. La urgencia de este cambio se puso de manifiesto el mes pasado en la Serie A, cuando el defensa de la Juventus Pierre Kalulu fue expulsado incorrectamente contra el Inter. Además, los árbitros pronto tendrán la opción de revisar los saques de esquina incorrectamente asignados.
Collina explicó que la naturaleza evolutiva de este deporte hacía necesarias estas actualizaciones, señalando que el marco original se redactó en una era tecnológica diferente. «Cuando decidimos probar el VAR en 2016, la tecnología era muy diferente. El protocolo se redactó desde cero y se inspiró en otros deportes, como el rugby, y los árbitros de vídeo no tenían experiencia previa. Hoy en día, la situación es muy diferente», afirmó.
Tomando medidas drásticas contra la pérdida de tiempo
Más allá de la cabina de vídeo, los árbitros están recibiendo nuevas herramientas para acelerar el juego. A partir de la Copa del Mundo de este verano, los árbitros tendrán la facultad de iniciar una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y las jugadas a balón parado si consideran que los jugadores están retrasando el juego. Además, se aplicará un límite estricto de 10 segundos para las sustituciones, y los jugadores que no abandonen el terreno de juego con la suficiente rapidez se verán obligados a esperar un minuto completo antes de que su sustituto pueda entrar.
«El objetivo es eliminar, o eliminar en la medida de lo posible, las pérdidas de tiempo que entorpecen el espectáculo del juego. El año pasado introdujimos la «regla de los ocho segundos» para los porteros, que ha sido un gran éxito. Ha habido muy pocos casos en los que se haya concedido un córner. La medida disuasoria ha funcionado», añadió Collina a La Gazzetta dello Sport en su valoración del flujo del juego moderno.
- Getty Images
El futuro del sistema de retos
El fútbol también se está acercando a un sistema de «desafío» similar al del tenis o el críquet. El Football Video Support (FVS), que permite a los entrenadores impugnar las decisiones dos veces por partido, ya se está probando en Italia, Malta y España. Collina confirmó la ampliación de estas pruebas y afirmó: «Es probable que en las próximas semanas abramos la posibilidad de que las asociaciones miembro y los organizadores de competiciones se sumen a la prueba para la próxima temporada».
Aunque la Premier League sigue mostrándose reticente en algunos aspectos, como las revisiones del VAR en los saques de esquina, el director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, Mark Bullingham, cree que el sistema de impugnación podría ser un paso positivo. Bullingham señaló: «Cambia la dinámica. Reduce el número de veces que interviene el VAR y, en la práctica, responsabiliza al entrenador. Es algo que podríamos seguir aprendiendo a medida que probamos ese modelo».
Anuncios