«Pequeña crisis»: el legendario árbitro Pierluigi Collina compara el VAR con los problemas matrimoniales «con tu esposa» en una mordaz valoración de la tecnología de vídeo

A pesar de la aparente «pequeña crisis», el alcance de la tecnología está destinado a expandirse significativamente. La IFAB ha ampliado oficialmente el protocolo VAR para incluir la posibilidad de revisar las segundas tarjetas amarillas incorrectamente asignadas. La urgencia de este cambio se puso de manifiesto el mes pasado en la Serie A, cuando el defensa de la Juventus Pierre Kalulu fue expulsado incorrectamente contra el Inter. Además, los árbitros pronto tendrán la opción de revisar los saques de esquina incorrectamente asignados.

Collina explicó que la naturaleza evolutiva de este deporte hacía necesarias estas actualizaciones, señalando que el marco original se redactó en una era tecnológica diferente. «Cuando decidimos probar el VAR en 2016, la tecnología era muy diferente. El protocolo se redactó desde cero y se inspiró en otros deportes, como el rugby, y los árbitros de vídeo no tenían experiencia previa. Hoy en día, la situación es muy diferente», afirmó.