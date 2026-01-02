Pep Guardiola tiene una reacción sorprendentemente positiva después del empate del Manchester City en Sunderland a pesar de quedar a cuatro puntos detrás del Arsenal en la carrera por el título de la Premier League

El City tiene menos de 72 horas para prepararse para su próximo partido en casa contra el Chelsea el domingo. Se esperaba que el partido fuera otra reunión entre Guardiola y su exentrenador asistente Enzo Maresca, pero el italiano fue despedido por los Blues el jueves. Según informes, Chelsea estaba menos que impresionado cuando Maresca les informó que había mantenido conversaciones con el City sobre reemplazar a Guardiola en caso de que el catalán se retire después de 10 años en el club al final de esta temporada.

Es probable que el City esté sin González, quien fue retirado al medio tiempo después de necesitar tratamiento en la primera mitad. Savinho también tuvo que ser retirado temprano en el segundo período y Guardiola admitió en su conferencia de prensa que la lesión del brasileño "no tiene buena pinta".

El entrenador admitió que los jugadores estaban decepcionados con el resultado, pero los instó a mantenerse positivos y volver a la senda del triunfo contra el Chelsea. Añadió: "No hicimos lo que hablamos en la primera mitad, pero en general fue un juego realmente bueno. Fue mejor en la segunda mitad, los chicos hicieron todo. Están un poco cabizbajos, pero tenemos que levantar la cabeza porque en tres días tenemos un partido difícil contra el Chelsea.

"Creamos suficientes oportunidades, jugamos bien en la segunda mitad. El compromiso, el deseo, la primera mitad fue diferente. Creamos suficiente: las dos oportunidades de Savinho en la segunda mitad, Jeremy [Doku], Josko [Gvardiol], Phil [Foden] y Erling [Haaland]. Tuvimos mucho, pero desafortunadamente no pudimos lograrlo."