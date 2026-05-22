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¡Pep Guardiola tendrá una estatua! El Manchester City confirmará el homenaje al entrenador saliente con una tribuna que llevará su nombre
Guardiola recibe un homenaje en el Etihad Stadium
El anuncio rinde homenaje a la década de dominio del catalán en el fútbol inglés, en la que convirtió al club en una potencia mundial y logró un palmarés que redefinido la era de la Premier League. La grada se inaugurará oficialmente el domingo, en su último partido contra el Aston Villa.
La reforma, iniciada a finales de 2023, ha añadido más de 7.000 asientos, elevando la capacidad a sobre 61.000. Además, el City encargará una estatua de Guardiola para el exterior de la tribuna, donde ya se rinde homenaje a Vincent Kompany, David Silva y Sergio Agüero.
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Guardiola y la directiva del City rinden homenaje
En su rueda de prensa, Guardiola admitió que le había conmovido el gesto del club, ahora que se prepara para abandonar Mánchester tras una década de gran éxito al frente del equipo.
«Khaldoon [Al Mubarak] me llamó esta mañana para decirme que el club había tomado esa decisión», afirmó. «No tengo palabras. Me gusta la sensación de que mi energía o mi espíritu estarán ahí para siempre. Así que me gusta esa sensación».
El propietario del club, el jeque Mansour, elogió su influencia dentro y fuera del campo y afirmó que su legado trasciende los trofeos conquistados.
“Hace tiempo dije que el Manchester City debía contar con la mejor gente, dentro y fuera del campo. Durante diez años, Pep ha encarnado esa ambición”, explicó Mansour en la web del club. “Ha dejado una huella indeleble en el ADN del club. Su huella se debe más a cómo ganó que a los numerosos trofeos que levantó. Tiene mi gratitud infinita y la de toda la familia del City, de la que siempre formará parte».
El legado de Pep queda consolidado en el Manchester City
La decisión destaca el impacto de Guardiola en el City y en el fútbol inglés durante uno de los periodos más exitosos del club. La nueva tribuna y su estatua aseguran que su legado perdure en el club, Manchester y el fútbol inglés. Al Mubarak lo llamó un justo reconocimiento a su aportación al club y a la ciudad.
«La Tribuna Pep Guardiola y la estatua exterior aseguran que su legado perdure en el club, la ciudad y el fútbol inglés», afirmó.
«La relación única que tiene con nuestros aficionados se ha ganado con honestidad y pasión durante diez temporadas luchando por el éxito. La Tribuna Pep Guardiola es un recuerdo permanente de esa relación, del periodo más exitoso de nuestro club y del genio futbolístico que lo impulsa».
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A Guardiola le espera una emotiva despedida
El domingo, Guardiola se despedirá del City ante el Aston Villa en un partido emotivo en el Etihad Stadium. La inauguración de la nueva tribuna permitirá a los aficionados rendirle homenaje. Tras su marcha, el club buscará seguir creciendo sobre los cimientos de su década dorada.