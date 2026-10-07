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Pep Guardiola se prepara para un emotivo regreso al Manchester City durante el duelo de la Champions League contra el Paris Saint-Germain tras el veredicto de culpabilidad
El emotivo regreso de Guardiola
Según el Daily Mail, está previsto que Guardiola asista al partido del miércoles de la Champions League contra el PSG, en lo que supondrá su primer regreso al Etihad Stadium desde su salida en verano.
Guardiola estará acompañado en la grada por la directiva del club, incluido el presidente Khaldoon Al Mubarak, mientras el Manchester City trata de gestionar las consecuencias del fallo de la comisión independiente. El club ha sido declarado culpable de inflar artificialmente sus ingresos comerciales en 830 millones de libras mediante contratos ficticios. El Manchester City ya ha presentado una apelación y sigue negando cualquier irregularidad en el caso.
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Guardiola respalda al club
Guardiola lanzó un apasionado mensaje en las redes sociales para defender al Manchester City inmediatamente después de que se anunciara el veredicto. El exentrenador, que pasó 10 años de enorme éxito en el Etihad Stadium, dejó clara su postura.
Guardiola dijo: "Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré, al lado de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran (Soriano), los jugadores, el personal, Enzo (Maresca) y vosotros, nuestros aficionados únicos. Quiero dejarlo claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos".
Cargos financieros y vínculos sólidos
El director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, calificó anteriormente los procedimientos financieros como una teoría de la conspiración orquestada por la Premier League. Con su recurso presentado oficialmente contra las sorprendentes sanciones, recuperar a Guardiola supone un enorme impulso para el cuerpo técnico y para el actual entrenador, Enzo Maresca.
Maresca ejerció como asistente de Guardiola durante la histórica campaña del triplete, y ambos mantienen una estrecha relación. También se espera que Manel Estiarte, que trabajó junto a Guardiola durante años, asista al próximo duelo contra el Paris Saint-Germain.
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¿Qué le espera ahora al Manchester City?
De cara al futuro, Maresca necesitará mantener a su plantilla completamente concentrada en medio de la continua turbulencia extradeportiva. El Manchester City afronta el domingo en Anfield un duelo estelar de la Premier League contra el Liverpool. El crucial choque liguero pondrá a prueba de forma rigurosa su fortaleza mental antes de centrar su atención en recibir el miércoles al Paris Saint-Germain y a Guardiola.
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