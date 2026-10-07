Según el Daily Mail, está previsto que Guardiola asista al partido del miércoles de la Champions League contra el PSG, en lo que supondrá su primer regreso al Etihad Stadium desde su salida en verano.

Guardiola estará acompañado en la grada por la directiva del club, incluido el presidente Khaldoon Al Mubarak, mientras el Manchester City trata de gestionar las consecuencias del fallo de la comisión independiente. El club ha sido declarado culpable de inflar artificialmente sus ingresos comerciales en 830 millones de libras mediante contratos ficticios. El Manchester City ya ha presentado una apelación y sigue negando cualquier irregularidad en el caso.