Pep Guardiola se mostró «muy impresionado» por la cantera del Manchester City tras la victoria de su equipo sub-18 sobre el Manchester United en la final de la FA Youth Cup

Tras el pitido final, Guardiola elogió el trabajo de los empleados del club. El técnico, que a menudo incorpora jóvenes al primer equipo, destacó que el triunfo demuestra la visión a largo plazo de la directiva.

«Quiero felicitar a Oliver Reiss, a su cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los que trabajan en nuestra cantera por ganar la FA Youth Cup», declaró Guardiola. «Este título muestra cómo el club fomenta una mentalidad ganadora y forma a jóvenes de primer nivel. Cada temporada me impresiona el talento que sale de la CFA; lo veo cuando entrenan con nosotros. Espero que todos en la cantera disfruten de este logro, que premia el esfuerzo y el compromiso de años de trabajo duro».



