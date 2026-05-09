Getty Images Sport
Traducido por
Pep Guardiola se atribuye el mérito de la mejora de Jeremy Doku, ya que el entrenador del Manchester City afirma que el extremo es mucho más que goles y asistencias
Guardiola destaca la creciente influencia de Doku
Doku ha sido clave en el City esta temporada: ha marcado siete goles y dado 14 asistencias en 42 partidos. Su velocidad y desborde por las bandas han desequilibrado a los laterales rivales. Sobre su rápida adaptación a la Premier, Guardiola respondió con humor.
- Getty Images Sport
Guardiola bromea diciendo que se atribuye el mérito del buen momento de Doku
El entrenador del City bromeó: el éxito del jugador siempre se atribuye al técnico cuando las cosas van bien. Más allá de la broma, Guardiola destacó que las aportaciones de Doku superan las estadísticas ofensivas; su esfuerzo defensivo y disposición para ayudar al equipo también han impresionado al técnico.
«El entrenador siempre. Cuando los jugadores juegan bien, es gracias al entrenador. Cuando juegan mal, es culpa suya», declaró Guardiola. «Estoy muy contento. Estoy muy contento de que haya dado este paso y haya tenido un impacto, uno a uno. Pero no solo por los goles y las asistencias, sino porque también se esforzaba en defensa. Jeremy ha estado increíble esta temporada».
«Ojalá les metamos presión al Arsenal»
El entrenador del City habló del desafío que representa el Brentford en la lucha por el título de la Premier League esta temporada.
«Son muy buenos», añadió. «No es fácil sustituir a Thomas Frank, así que están haciendo una temporada increíble. Tienen claro lo que hacen y es difícil plantarles cara, pero quedan tres partidos y vamos a por ello».
Sobre la lucha por el título, añadió: «Hace mucho desde el partido contra el Arsenal. Me encanta jugar en casa; ojalá les metamos presión. Debemos ganar nuestros partidos y hacer lo que toca».
- Getty Images Sport
El City sigue en una recta final decisiva
El City se centra en un difícil partido contra el Brentford. Con solo cuatro jornadas por delante, cada resultado es clave. Debe mantener su nivel para amenazar al Arsenal, que lidera con cinco puntos de ventaja.