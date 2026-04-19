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Pep Guardiola rinde un emotivo homenaje al «especial» Bernardo Silva tras su brillante actuación frente al Arsenal
Una actuación decisiva del capitán
Guardiola elogió a Silva tras su brillante actuación en la victoria 2-1 del domingo ante los Gunners. En los últimos minutos, el capitán realizó un despeje decisivo ante Kai Havertz. Tras anunciar que el centrocampista portugués dejará el club al final de la temporada, Guardiola admitió sentirse abrumado al valorar el impacto del ‘20’.
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Guardiola lucha por contener las lágrimas
Guardiola, con profunda emoción al resumir el legado de Silva, declaró: «Gratitud. Si hablo más, lloraré. Gracias en nombre del club por todo lo que has dado. Él muestra que el fútbol nace en la mente y llega hasta los pies. No es el más rápido, pero siempre sabe qué hacer. Siempre está comprometido y casi nunca se lesiona. La temporada pasada lo demostró: cuando otros faltaban, él seguía ahí, luchando. Su mentalidad es clave; siempre ve lo positivo. Con ese espíritu, se merece el mayor reconocimiento».
Una auténtica leyenda del club
El entrenador destacó que el estatus de la estrella que se marcha en el club no tiene parangón. Añadió: «Cuando se habla de leyenda, hay que escribirlo con mayúsculas. No solo hoy, sino en cada uno de los partidos de estos nueve años. Sin él, estos años juntos nunca habrían sido tan especiales. Un jugador excepcional. Vaya donde vaya, el equipo tendrá mucha suerte de contar con él».
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La atención se centra ahora en el Burnley y Wembley
El City visitará al Burnley el miércoles con la meta de asegurar el primer puesto de la Premier League. Una victoria lo colocaría por encima del Arsenal por diferencia de goles. Después, se enfocará en la semifinal de la FA Cup del sábado ante el Southampton.