Pep Guardiola revela «la mejor decisión que he tomado», justo cuando el Manchester City entra en la fase decisiva de la lucha por el título de la Premier League contra el Arsenal

A medida que el City se acerca al final de la temporada, crece la idea de que Bernardo Silva jugará sus últimos partidos con el club antes de irse en junio, cuando vence su contrato. El asistente de Guardiola, Pep Lijnders, lo sugirió la semana pasada, aunque el técnico afirmó el viernes que el jugador aún no se lo había confirmado.

En rueda de prensa declaró: «Estoy muy enfadado con Bernardo porque hace un mes le dije: "Si tomas una decisión, tienes que ser el primero en decírmelo", y aún no me ha dicho nada. Creo que quien debe anunciarlo es Bernardo. Le dije, en broma, que me lo dijera porque me lo merezco, pero no me lo ha dicho, así que no sé qué está pasando».

Sin embargo, Guardiola reconoció que Silva, el jugador que más tiempo ha estado a sus órdenes, ha sido un servidor increíble para el club y se siente reivindicado por haberlo nombrado capitán esta temporada.

En rueda de prensa declaró: «Sí, fue la mejor decisión que tomé esta temporada. Todos son importantes, pero el capitán es sencillo: si piensas que el equipo es lo primero —aunque a veces los políticos digan lo mismo y no lo cumplan—, con Bernardo es cierto. Con la mayoría de los capitanes que he tenido hay que pensar en lo que el equipo necesita y no todos lo logran. En los buenos momentos es fácil poner al equipo primero, pero en los malos solo algunos lo hacen, y Bernardo es uno de ellos».