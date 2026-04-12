Pep Guardiola revela la clave de la remontada del Manchester City en la recta final de la temporada, previa al decisivo duelo contra el Arsenal

El Manchester City domina la recta final de la temporada y su victoria 3-0 sobre el Chelsea anuncia un nuevo cierre impecable.

Al preguntarle por qué sus equipos suelen alcanzar su mejor forma en primavera, Guardiola respondió: «El sol. No bromeo. En Manchester nunca hay sol. El ambiente mejora. La mentalidad del grupo».

Las cifras lo confirman: desde 2016 han ganado 29 de los 32 partidos de abril en la Premier.

Más allá del clima, Pep atribuyó su longevidad a la cultura del Etihad Stadium, afirmando: «La jerarquía me proporcionó la mentalidad de unos jugadores increíbles. Esa es la clave del éxito».



