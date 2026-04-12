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Pep Guardiola revela la clave de la remontada del Manchester City en la recta final de la temporada, previa al decisivo duelo contra el Arsenal
El «radiante» secreto del éxito del City
El Manchester City domina la recta final de la temporada y su victoria 3-0 sobre el Chelsea anuncia un nuevo cierre impecable.
Al preguntarle por qué sus equipos suelen alcanzar su mejor forma en primavera, Guardiola respondió: «El sol. No bromeo. En Manchester nunca hay sol. El ambiente mejora. La mentalidad del grupo».
Las cifras lo confirman: desde 2016 han ganado 29 de los 32 partidos de abril en la Premier.
Más allá del clima, Pep atribuyó su longevidad a la cultura del Etihad Stadium, afirmando: «La jerarquía me proporcionó la mentalidad de unos jugadores increíbles. Esa es la clave del éxito».
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El Arsenal es considerado el «mejor de Inglaterra» actualmente.
Pese a la racha del City, Guardiola devolvió la etiqueta de favoritos al Arsenal de Arteta.
El Arsenal lidera la tabla con seis puntos de ventaja, aunque el City tiene un partido menos y venció a los Gunners en la final de la Carabao Cup. «Hemos hecho tres buenos partidos, pero el mejor equipo de Inglaterra es el Arsenal», afirmó Guardiola tras la victoria en Stamford Bridge. «Los números están ahí. Nos prepararemos bien esta semana. Haremos ajustes respecto a la Carabao Cup. Lo que define a los equipos es cómo juegan. Si no creces como equipo en tu forma de jugar, no ganarás».
Saber lidiar con la presión de ser el menos favorito
Guardiola cree que la dinámica psicológica ha cambiado desde la victoria del City sobre el Arsenal en la final de copa de marzo. Recordando el estado de ánimo de su equipo antes de esa final, señaló: «Éramos los menos favoritos, y eso era perfecto. Ahora la situación es diferente y debemos ser conscientes de ello».
- AFP
Se avecina una semana decisiva en la lucha por el título
La victoria sobre el Chelsea, con goles en la segunda parte de Nico O’Reilly, Marc Guehi y Jeremy Doku, fue una declaración de intenciones y allana el camino hacia el gran duelo contra el Arsenal, que puede decidir el título. Ahora el City debe preparar esa semana clave para trasladar a la liga el éxito copero.
Guardiola respeta la calidad del Arsenal, pero su equipo llega fresco y concentrado. El regreso de jugadores clave y el gran momento de O’Reilly aportan un impulso oportuno.