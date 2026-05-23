Pep Guardiola revela detalles del mensaje de voz que le envió Sir Alex Ferguson tras conocer su salida del Manchester City

Guardiola confirmó el viernes que dejará su cargo este verano, tras una década en la que ha dado más de 20 títulos a los Cityzens. Aunque Patrice Evra pidió a los aficionados del United que «no lo celebren», el mayor gesto de respeto llegó de lo más alto del panteón de los Red Devils.

Antes de su último partido en casa ante el Aston Villa, el técnico catalán reconoció que el mensaje de Ferguson fue muy especial: «He tenido un éxito increíble como entrenador y es bonito estar ahí. Uno de los mayores elogios fue recibir la nota de Sir Alex ayer; eso me hizo muy feliz».



