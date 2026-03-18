Pep Guardiola respondió con un beso: Antonio Rüdiger vuelve a causar revuelo en el Real Madrid con una curiosa escena

A continuación se vivieron unas escenas extrañas. Rüdiger y Guardiola también se dieron la mano al principio, antes de que el defensa central se acercara bastante al entrenador del City. Cuando Guardiola ya se disponía a darse la vuelta, Rüdiger siguió sujetándole la mano.

La sonrisa amistosa de Guardiola desapareció, tras lo cual se produjo un breve intercambio de palabras. No hay detalles sobre el contenido de la conversación. Sin embargo, los acontecimientos posteriores sugieren que fue de naturaleza bastante seria. Primero, Nathan Ake empujó ligeramente a Rüdiger para apartarlo, antes de que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, interviniera y alejara a su jugador de Guardiola con gestos enérgicos.

Mientras Rüdiger volvía a mirar hacia Guardiola, se tapó la boca con la mano. El exentrenador del FC Bayern de Múnich se alejó, frunció ligeramente el ceño e hizo un gesto de beso en su dirección.