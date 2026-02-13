Pep Guardiola responde a la polémica declaración del copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sobre la inmigración

Guardiola ha respondido a los comentarios de Ratcliffe, por los que este último ha emitido una especie de disculpa, ya que solo se ha responsabilizado de «ofender a algunas personas».

Ahora, el catalán ha insistido en que el multiculturalismo solo puede enriquecer a una sociedad y a una cultura.

En declaraciones a los periodistas antes del partido de la FA Cup que enfrentará al City y al Salford City este fin de semana,afirmó : «Todo el mundo quiere tener una vida mejor. Todas las personas quieren tener la perspectiva de un futuro mejor para ellas mismas, para sus familias o para sus amigos. A veces, las oportunidades surgen en el lugar donde has nacido y en el lugar al que vas.

Por eso, el lugar donde naciste no marca la diferencia.

La mayoría de la gente huye de sus países por los problemas que hay en ellos, no porque quieran marcharse.

Cuanto más aceptemos otras culturas, las aceptemos de verdad, mejor será nuestra sociedad. No tengo ninguna duda al respecto».