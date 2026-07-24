Pep Guardiola responde a la oferta para entrenar a la selección italiana tras reunirse con Paolo Maldini

Aunque quería descansar, Guardiola dudaba de asumir la selección, pues prefería el trabajo diario en el campo y no el seguimiento a distancia.

Reiteró su ética de exigir compromiso total en cualquier puesto y reconoció su estrecha relación y profundo respeto por Maldini, quien le presentó un proyecto a largo plazo. Según la Gazzetta, el técnico de 55 años declaró: «Gracias, es un honor, pero en este momento no me siento preparado para ello».

Y, al hablar de los exigentes estándares que se impone, el exentrenador del City añadió: «Si lo hago, lo hago al 100 %».