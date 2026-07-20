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Pep Guardiola recibió una oferta para ser seleccionador de Italia en un encuentro con Paolo Maldini y Leonardo
Italia convierte a Guardiola en su principal objetivo
Maldini y Leonardo se reunieron con Guardiola en Barcelona para hablar sobre el puesto de seleccionador de Italia. Según Sky Sports Italia, las conversaciones se extendieron durante todo el fin de semana.
La cita se conoció tras publicarse en redes fotos de Maldini y Leonardo en España, lo que reforzó los rumores de que viajaron para ofrecerle el banquillo de los Azzurri. Italia ve a Guardiola como su candidato ideal.
- AFP
El año sabático complica los planes de la FIGC
A pesar de la ambiciosa oferta, el principal obstáculo es el compromiso de Guardiola con su descanso. El técnico, de 55 años, ha sido claro: «Desde el punto de vista mental, no echo nada de menos. Empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida ha estado ligada al fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas, ser feliz lejos del fútbol».
Estoy intentando averiguar cómo será mi vida. Decidí dejarlo porque quiero cuidarme un poco más. Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre, que tiene 95 años y todavía está con nosotros. He cumplido 56 años, ya no soy joven, y la forma de ver las cosas también cambia. Todavía me estoy adaptando a esta nueva etapa, pero me va bastante bien».
Italia baraja otras opciones
Guardiola sigue siendo el candidato soñado por Italia, pero la federación ha explorado otras opciones. Se mencionó a Roberto Mancini y a Andrea Pirlo, aunque informes recientes indican que Antonio Conte ya acordó ser el nuevo seleccionador.
Sin embargo, otras selecciones también lo vigilan. Tras el fracaso de Inglaterra en el Mundial, varios comentaristas han propuesto a Guardiola como reemplazo de Thomas Tuchel en el banquillo de los Tres Leones.
- (C)Getty Images
Los Azzurri esperan la decisión de Guardiola
Italia busca un seleccionador tras la salida de Gennaro Gattuso, provocada por el fracaso en la clasificación para su tercer Mundial consecutivo. La posible vuelta de Guardiola aún no está confirmada, por lo que la federación evalúa otros candidatos mientras espera una respuesta.
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