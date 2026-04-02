Tras la dramática eliminación de Italia en la repesca de la fase de clasificación para el Mundial contra Bosnia, y la consiguiente ausencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el seleccionador Gennaro Gattuso está a punto de ser destituido. La Gazzetta dello Sport menciona ahora, de repente, incluso a Pep Guardiola como uno de los posibles sucesores.
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Pep Guardiola podría dar un paso muy llamativo tras su salida del Manchester City
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Últimamente no han dejado de circular rumores de que Guardiola podría abandonar prematuramente el Manchester City, donde el español tiene contrato hasta 2027.
Sin embargo, parece bastante improbable que se produzca un cambio en verano, mientras que, según Fabrizio Romano, la búsqueda en Italia de un sucesor para Gattuso ya está en pleno apogeo.
Massimiliano Allegri es considerado el candidato favorito de la Federación Italiana de Fútbol, pero su fichaje también parece bastante poco realista, ya que es probable que el entrenador del AC Milan no obtenga el permiso de su club, con el que tiene contrato hasta 2027.
Por eso, todo apunta a que la pugna se reducirá a un duelo entre Roberto Mancini y Antonio Conte. Mientras que el primero tiene contrato con el Al-Sadd de Arabia Saudí hasta 2028, Conte está vinculado al Nápoles hasta 2027.
Para ambos, por cierto, significaría un regreso a los banquillos de la selección nacional. Conte fue seleccionador de Italia de 2014 a 2016. Mancini ocupó el cargo de 2018 a 2023 y ganó con Italia el título de la Eurocopa en 2021.