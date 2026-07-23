Son días clave para el futuro de Italia. Pep Guardiola se ha tomado unos días para pensar y, antes del martes —cuando se reunirá el Consejo Federal—, dará su respuesta definitiva a la propuesta de Maldini y Leonardo, quienes el fin de semana estuvieron en Barcelona para presentar un proyecto de revolución total del fútbol azzurro. De momento, el técnico catalán, que acaba de despedirse del Manchester City tras diez años de éxitos, es la primera opción. Si acepta, no lo hará por dinero: la Federación está dispuesta a superar su presupuesto y ofrecerle 5 millones de euros netos por temporada hasta 2030. Es más del doble de lo propuesto a Pirlo y Mancini, alternativas más económicas. Por ahora, son segunda opción, aunque Malagò sueña con un fichaje de impacto.
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¿Pep Guardiola, nuevo seleccionador de Italia? Se fija una fecha límite. Y Mancini pide explicaciones a Malagò
MANCINI PIDE EXPLICACIONES
Malagò quiere a Guardiola en el banquillo de la selección, y su amigo Roberto Mancini se ha molestado. Según «La Repubblica», ambos casi se evitaron en la final de la Copa Canottieri para mayores de 60 años. «No me han contactado para el banquillo de Italia», dijo el exseleccionador azul, que al final del partido pidió aclaraciones a Giovanni en el vestuario. Hoy, de 13:00 a 14:00, Malagò, Maldini y Leonardo participarán en la asamblea de la Liga de la Serie A para presentar la nueva estructura de la FIGC, pero el nombre del nuevo seleccionador no se anunciará hoy.
MALDINI NO QUIERE A CONTE
Según «La Repubblica»,la Asamblea de la Serie A volverá a proponer a Antonio Conte, quien asegura no haber recibido llamada alguna. Es una opción costosa que requeriría la ayuda de los patrocinadores, lo que molestaría a Maldini. El exdirectivo del Milan presentó su proyecto sin Conte. Guardiola es la primera opción, Pirlo la alternativa principal y Mancini queda en segundo plano. El martes 28 de julio se anunciará el nuevo seleccionador. Faltan menos de dos meses para el Italia-Bélgica del 25 de septiembre, primera cita de la Liga de Naciones.
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