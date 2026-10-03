Según se informa, Guardiola está preparando una aparición sorpresa en el Etihad Stadium para demostrar su respaldo absoluto al Manchester City. El técnico icónico dejó el cargo de entrenador al final de la pasada temporada, cediendo el mando a Enzo Maresca, pero sigue profundamente vinculado al gigante del Etihad.

Según The Mirror, Guardiola tiene intención de estar en la grada cuando el City reciba al Paris Saint-Germain en la Champions League el 14 de octubre. La información afirma que el técnico catalán ha informado a altos ejecutivos de que quiere "estar con su gente" durante este periodo turbulento.

El City está conmocionado por la decisión de una comisión independiente de declararlo culpable de todos los cargos relacionados con infracciones de la normativa financiera de la Premier League entre 2009 y 2018. El notable legado de Guardiola, de 20 títulos en una década, está ahora bajo un intenso escrutinio, ya que su éxito sin precedentes se produjo durante el periodo investigado.



