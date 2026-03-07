Getty Images Sport
Pep Guardiola insiste en que Phil Foden, que no está en su mejor momento, «volverá», mientras el entrenador del Manchester City explica por qué el centrocampista está pasando por dificultades de nuevo
La competencia por las plazas se recrudece.
El jugador de 25 años fue en su día el primer nombre en la alineación del equipo, pero una caída en su rendimiento desde diciembre le ha llevado a quedarse relegado al banquillo de suplentes con frecuencia. La llegada de Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, ha aportado un nuevo dinamismo a la delantera, mientras que los fichajes de verano, como Rayan Cherki y Tijjani Reijnders, también han competido por puestos titulares. Esta transición ha dejado a Foden luchando por minutos de juego, mientras el City intenta mantener el ritmo del Arsenal en la carrera por el título.
Guardiola pide libertad mental
En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de quinta ronda de la FA Cup entre el Manchester City y el Newcastle United en St. James' Park, Guardiola ofreció una valoración detallada del estado actual de Foden. El técnico catalán destacó que el regreso de la mejor versión de Foden será un proceso gradual y no algo que se consiga de la noche a la mañana. Instó al canterano a bloquear la presión externa y centrarse en el disfrute del juego para ayudarle a superar este bache.«Tuve la sensación de que jugó muy bien [contra el Forest]. Pero seguimos acostumbrados a que sea increíblemente decisivo en el último tercio del campo, y eso ocurre cuando no se pierden muchas consecuencias, cuando se está libre en el último tercio», declaró Guardiola en rueda de prensa.
El camino táctico hacia la redención
El entrenador del City hizo hincapié en que los talentos de alto nivel como Foden deben operar dentro de un sistema estructurado, pero también necesitan libertad para romper moldes. Guardiola cree que un solo momento de brillantez podría ser el catalizador que ponga fin a la sequía y restaure el estatus del jugador como principal motor creativo del equipo detrás de Erling Haaland.
«Este tipo de jugadores, los grandes, grandes talentos, tienen que estar dentro de una organización, de lo contrario no es posible. Tienen que expresarse. Y en el momento en que desbloquee un poco una acción, volverá, porque siempre es capaz de ayudar y hacerlo», añadió el entrenador.
Preguntas sobre el contrato e interés por el traspaso
El contrato de Foden añade otra capa de complejidad a la situación. Aunque sigue siendo el abanderado del club, la jerarquía bajo la dirección del director deportivo Hugo Viana buscará que recupere la regularidad antes de formalizar una renovación a largo plazo. Foden ha sido vinculado con algunos gigantes europeos, incluyendo informes de que el Barcelona está interesado en el centrocampista de cara al verano.
