Pep Guardiola hace una sorprendente confesión tras cancelar el entrenamiento del Manchester City antes del decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

El Madrid contará con un gran impulso para el partido de vuelta gracias al regreso de Kylian Mbappé, que se perdió el partidode ida por lesión, al igual que Jude Bellingham y Rodrygo. Será el trigésimo partido de Guardiola contra los blancos como entrenador del City, el Bayern de Múnich y el Barcelona, y el quincuagésimo si se incluyen los encuentros que disputó como jugador del Barça.

Como entrenador, su balance es de 14 victorias, seis empates y nueve derrotas, con 59 goles a favor de sus equipos frente a los 47 del Madrid. Con el City, su balance es de cinco victorias, cuatro derrotas y tres empates, aunque ha ganado dos de las cinco eliminatorias disputadas contra el 15 veces campeón de Europa.

Guardiola reflexionó: «Estoy muy satisfecho con lo que he vivido [contra el Madrid]. Tantos partidos te dan mucha perspectiva y los resultados no son malos. Hemos hecho muchas cosas increíbles y pase lo que pase mañana, eso no cambiará todo lo que he vivido como jugador y como entrenador».

Cuando se le preguntó si tenía preparado algún mensaje especial para motivar a sus jugadores, añadió: «Hay poco que decir, es como una final. Todos somos adultos y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un partido perfecto para darle la vuelta a la eliminatoria».