Pep Guardiola hace historia en el fútbol inglés tras el doblete del Manchester City con su victoria en la final de la FA Cup contra el Chelsea

Tras ganar la FA Cup, Guardiola ratifica su condición de posible mejor técnico del fútbol inglés. Con este título y la Carabao Cup, se convierte en el primero que logra el doblete de copas nacionales dos veces.

Ya lo había logrado en la temporada 2018-19, algo que ni Sir Alex Ferguson ni Arsène Wenger consiguieron en sus décadas de éxito. Su consistencia desde su llegada a Mánchester es histórica.